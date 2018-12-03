不愧是「戏精第一天团」！BTOB被「剧透」得奖，全程演完激动内心活动

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BTOB是爱豆界最爱搞怪的团队之一，哪怕是遭遇了电视台播放事故也能轻松对待，反应度无人能敌啊！

12月1日，2018 MELON MUSIC AWARDS在首尔高尺小巨蛋隆重举行，并最先颁发了TOP10赏，BLACKPINK作为获奖者之一登台发表获奖感言，谁知途中音响发生问题，不小心「 剧透」出了下一位获奖者关键字「想念...」，就是BTOB。 因为这一事故，BTOB提前知道了团队已经获奖，但是身为「戏精」的他们哪怕已经被「剧透」，却仍在听到自己获奖的一瞬间做出了吃惊的表情，成员们不是惊讶地用手捂住了嘴巴，就是双手握住感动得不知如何是好，每一个都演得十分投入。 就在上台领奖的那一瞬间，李昌燮更是要激动得落泪一般，表情真挚，众人一直维持著激动、难以置信的表情直到捧回奖杯，全程演技线上，很是敬业。



不过，发表获奖感言时，成员们还是充满了真心，李昌燮表示：「这个奖是粉丝们颁发给我们的，真的非常谢谢你们，我们会一直努力到白头，哎呀，现在我已经是白头了。 」接著陆星材说到：「真的很谢谢大家一起跟唱，想到这么冷的天还在训练的我们恩光大哥，我想把这个奖献给他。 」

「图：YouTube」

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