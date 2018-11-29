《非賣品》當中有隱藏的王牌？當然就是Ace宋智孝
電影 2018年11月29日 星期四15:02 Erin
演員宋智孝不管在綜藝或是戲劇方面都有個人專屬的懵魅力，本次在與馬東石合作的電影《非賣品》中更有著令人印象深刻的演出。
即將於11月30日在台灣上映的《非賣品》，描述一被惹火就會變得很恐怖的東哲（馬東石飾），為了營救被綁架而且要被當作商品賣掉的老婆志秀（宋智孝飾），不顧一切勇闖險境，給敵人痛快一擊。東哲在得知老婆被綁架的當下，為了找尋綁匪而獨自奮鬥，而宋智孝在片中的演出也大獲好評，因為她擔任的是喚醒馬東石拳頭以及救援事件的關鍵人物。
雖然宋智孝在劇中被綁架，但她可不是靜靜等著老公來救她的這種人物，而是運用自己的方式積極逃出魔掌，這過程中也帶給觀眾更豐富的緊張感受，偶爾還會被她嚇出一身冷汗。宋智孝將這個人物表現得相當透徹，內心戲也並不誇張，有著王牌智孝獨特的表演方式。
尤其宋智孝在片中獨特的奔跑演技也是表現得相當完美，實際拍攝的時候非常的努力，也製造了很多名場面，果然平時在綜藝《Running Man》的訓練也是很重要的！《非賣品》將於11月30日在台灣正式上映。
照片：車庫娛樂
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