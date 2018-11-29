《非卖品》当中有隐藏的王牌？当然就是Ace宋智孝
电影 2018年11月29日 星期四15:02 Erin
演员宋智孝不管在综艺或是戏剧方面都有个人专属的懵魅力，本次在与马东石合作的电影《非卖品》中更有著令人印象深刻的演出。
即将於11月30日在台湾上映的《非卖品》，描述一被惹火就会变得很恐怖的东哲（马东石饰），为了营救被绑架而且要被当作商品卖掉的老婆志秀（宋智孝饰），不顾一切勇闯险境，给敌人痛快一击。东哲在得知老婆被绑架的当下，为了找寻绑匪而独自奋斗，而宋智孝在片中的演出也大获好评，因为她担任的是唤醒马东石拳头以及救援事件的关键人物。
虽然宋智孝在剧中被绑架，但她可不是静静等著老公来救她的这种人物，而是运用自己的方式积极逃出魔掌，这过程中也带给观众更丰富的紧张感受，偶尔还会被她吓出一身冷汗。宋智孝将这个人物表现得相当透彻，内心戏也并不夸张，有著王牌智孝独特的表演方式。
尤其宋智孝在片中独特的奔跑演技也是表现得相当完美，实际拍摄的时候非常的努力，也制造了很多名场面，果然平时在综艺《Running Man》的训练也是很重要的！《非卖品》将於11月30日在台湾正式上映。
照片：车库娱乐
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