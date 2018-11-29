刘以豪到韩国点了HAHA代言的炸鸡！也让HAHA发文感谢，还写下：「为什么这么喜欢我呢？」 宋慧乔X朴宝剑《男朋友》首播韩网评论两极化，褒贬观点不相上下！ 《非卖品》当中有隐藏的王牌？当然就是Ace宋智孝 马东锡也被卷入「债TOO」风波！ 父骗老妪5亿养老金，见对方中风欲赖账？！ 新的一年 Apink 有什么计画？第一步当然就是和 Panda 相见！ 东方神起庆祝出道 15 周年 特别专辑＆见面会下个月同步登场！ 《阿尔罕布拉宫的回忆》导演：EXO灿烈是朴信惠推荐出演的，在剧中是非常重要的角色！ 总算迎来 Amber 回归！亲为新单曲作词、执导 MV 大展才华 「双朴CP」朴叙俊&朴敏英久违同框！台上「装不认识」，台下亲密聊天 今年冬天我来负责！SJ 厉旭 12 月携迷你二辑回归 出道20年迎接新挑战：中国演员米杨展开韩国活动 《我家的熊孩子》李珉廷透露4岁儿长相似李秉宪 在外宣称：「我爸是崔宥镇！ 」 好久不见！金起范随李寿根、柳真、严贤璟、黄宝罗出席SBS Plus《双足LIFE》制作发布会 SHINee温流出道10年首次SOLO出辑！迷你一辑《VOICE》将於下月（12月）5日公开 2018 AAA 润娥中文10级陪刘以豪聊天，两位同框颜值加总实在太高啦～！ 俞世润激情模仿《波西米亚狂想曲》Queen乐团：妻子反应令人爆笑XD 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-天才剧作家李钟硕、公司代表尹均相顺利接棒 父子相认！EXO灿烈亲自认证汉江上的灿娃娃 2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！ 真友谊无关辈分！朴叙俊谈朴炯植与 V：「比起弟弟更像朋友」 宠粉小细节！HIGHLIGHT演唱会撒的棉花糖，包装尖角都被剪掉：就怕粉丝受伤～ Red Velvet 回归倒数一天 〈RBB〉MV 预告片出炉啦！ 【旅游资讯】首尔「星空图书馆」新添童话风BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「债TOO」运动再爆料：车艺莲代父还债10亿；Rain遭「狮子大开口」索取4倍欠款

留言/评论