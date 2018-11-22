《從天而降的億萬顆星星》韓網友預測三結局 徐仁國庭沼珉將如何？

tvN電視劇《從天而降的億萬顆星星》將於11月22日播出最終回，雖然這部電視劇的劇情走向一集比一集更苦情，即便如此大家在意的依舊是劇中徐仁國與庭沼珉這對苦情CP能否還有機會迎來Happy Ending？
就在徐仁國所飾演的金武英，兒時斷片的記憶漸漸拼湊完整之時，結局依然深不可測，即使在上周的結尾，已依稀透露出兩人關聯性，最後大結局也引發許多網友推測，以下歸類出三種可能性讓大家參考。
1. 忠於原著，迎來悲慘結局
最多人猜測的就是與原著及日劇有著相同的結果。在上周第14集已經播出徐仁國對於兩人燙傷的部位相連，推測兩人關係匪淺，以及父母的相似點而感到嚴重衝擊，日漸清晰的記憶讓徐仁國跌坐在地。若曾看過日劇版本，就可知道原來男女主角是親兄妹，根本無法成為情侶，是否韓國翻拍版本也複製此悲傷結果呢？
2. 徐仁國父親為殺人犯，庭沼珉父母遭殺害，兩人是家仇關係
這也是一個相當有說服力的假設結局，徐仁國的父親當時誤入邪教，殺害了自己的妻子以及另外兩位一男一女的教友夫妻，庭沼珉極有可能是那對夫妻的女兒，於是徐仁國就應成為庭沼珉畢生怨恨的對象，不過雖然兩人並非親兄妹，但也可能因此無法相愛，同樣是個悲慘結局。
3. 新惡勢力崛起，徐仁國庭沼珉CP遭設計
劇中飾演財團女張世蘭的金智賢，因為自己也迷上了徐仁國於是對於他與庭沼珉的戀情從中作梗，使出惡劣手段來逼兩人分離。她也曾表達自己對徐仁國的好感，並協助他找出許多身世的線索，更提醒了他“不是弟弟應該是妹妹”這件事情。不過這樣的方式也有可能讓愛得濃烈的徐仁國與庭沼珉更分不開，這是唯一有可能有一絲絲好結果的機會。
《從天而降的億萬顆星星》雖然一開始就注定是悲劇，也讓許多觀眾直接棄劇，因此收視表現不算出色，在11月21日播出的第15集，徐仁國認定庭沼珉就是自己的親妹，因此開始無條件拒絕並提出分手，留下一臉錯愕難以接受的庭沼珉。最終結局是否忠於原著？今晚即將公開。
照片：《從天而降的億萬顆星星》劇照
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