《从天而降的亿万颗星星》韩网友预测三结局 徐仁国庭沼珉将如何？

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tvN电视剧《从天而降的亿万颗星星》将於11月22日播出最终回，虽然这部电视剧的剧情走向一集比一集更苦情，即便如此大家在意的依旧是剧中徐仁国与庭沼珉这对苦情CP能否还有机会迎来Happy Ending？

就在徐仁国所饰演的金武英，儿时断片的记忆渐渐拼凑完整之时，结局依然深不可测，即使在上周的结尾，已依稀透露出两人关联性，最后大结局也引发许多网友推测，以下归类出三种可能性让大家参考。





1. 忠於原著，迎来悲惨结局

最多人猜测的就是与原著及日剧有著相同的结果。在上周第14集已经播出徐仁国对於两人烫伤的部位相连，推测两人关系匪浅，以及父母的相似点而感到严重冲击，日渐清晰的记忆让徐仁国跌坐在地。若曾看过日剧版本，就可知道原来男女主角是亲兄妹，根本无法成为情侣，是否韩国翻拍版本也复制此悲伤结果呢？





2. 徐仁国父亲为杀人犯，庭沼珉父母遭杀害，两人是家仇关系

这也是一个相当有说服力的假设结局，徐仁国的父亲当时误入邪教，杀害了自己的妻子以及另外两位一男一女的教友夫妻，庭沼珉极有可能是那对夫妻的女儿，於是徐仁国就应成为庭沼珉毕生怨恨的对象，不过虽然两人并非亲兄妹，但也可能因此无法相爱，同样是个悲惨结局。





3. 新恶势力崛起，徐仁国庭沼珉CP遭设计

剧中饰演财团女张世兰的金智贤，因为自己也迷上了徐仁国於是对於他与庭沼珉的恋情从中作梗，使出恶劣手段来逼两人分离。她也曾表达自己对徐仁国的好感，并协助他找出许多身世的线索，更提醒了他“不是弟弟应该是妹妹”这件事情。不过这样的方式也有可能让爱得浓烈的徐仁国与庭沼珉更分不开，这是唯一有可能有一丝丝好结果的机会。





《从天而降的亿万颗星星》虽然一开始就注定是悲剧，也让许多观众直接弃剧，因此收视表现不算出色，在11月21日播出的第15集，徐仁国认定庭沼珉就是自己的亲妹，因此开始无条件拒绝并提出分手，留下一脸错愕难以接受的庭沼珉。最终结局是否忠於原著？今晚即将公开。

照片：《从天而降的亿万颗星星》剧照

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