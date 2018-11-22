GFRIEND Yuju 究竟去哪了？經紀公司回應難消粉絲憂慮

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GFRIEND 主唱 Yuju 將近一個月來的缺席讓越來越多粉絲不安，對此公司終於做出了回應，不過答案依然模糊⋯⋯

Source Music 在 20 日向媒體表示：「成員 Yuju 身邊沒有發生問題，關於最近沒參加團體活動的原因，我們會在近日告知大眾。」

11/22 上午 11:30 更新：Source Music 表示 Yuju 將從 12 月開始正常參與活動，並重申「沒有發生任何問題」。

自從上個月 27 日最後一次公開露面後，Yuju 就開始在 GFRIEND 的各種活動中缺席，而其他成員甚至在活動中表演了重新編排過的舞蹈。對於這樣的異常狀況，Source Music 並未即時說明原因，各種猜測和風聲於是益發強烈。雖然期間 Yuju 有參與《月刊尹鍾信》11 月號，但這樣預錄好的新歌作品仍無法讓粉絲安心。



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如今雖然 Source Music 終於回應，仍然沒有解答 Yuju 的消失之謎，無論無何都希望 Yuju 一切順利啊！



（照片與影片來源：Source Music、Mystic Entertainment）

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