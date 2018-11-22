GFRIEND Yuju 究竟去哪了？经纪公司回应难消粉丝忧虑

GFRIEND Yuju 究竟去哪了？经纪公司回应难消粉丝忧虑

明星   2018年11月22日   星期四08:10   施乃琪  

GFRIEND 主唱 Yuju 将近一个月来的缺席让越来越多粉丝不安，对此公司终於做出了回应，不过答案依然模糊⋯⋯

Source Music 在 20 日向媒体表示：「成员 Yuju 身边没有发生问题，关於最近没参加团体活动的原因，我们会在近日告知大众。」

11/22 上午 11:30 更新：Source Music 表示 Yuju 将从 12 月开始正常参与活动，并重申「没有发生任何问题」。

自从上个月 27 日最后一次公开露面后，Yuju 就开始在 GFRIEND 的各种活动中缺席，而其他成员甚至在活动中表演了重新编排过的舞蹈。对於这样的异常状况，Source Music 并未即时说明原因，各种猜测和风声於是益发强烈。虽然期间 Yuju 有参与《月刊尹钟信》11 月号，但这样预录好的新歌作品仍无法让粉丝安心。

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如今虽然 Source Music 终於回应，仍然没有解答 Yuju 的消失之谜，无论无何都希望 Yuju 一切顺利啊！


（照片与影片来源：Source Music、Mystic Entertainment）

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