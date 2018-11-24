他們都是模特出身！顏值＆演技雙拼的男演員們

現在的韓劇主人公們已經有不少並非表演系出身，比如最近因為《愛上變身情人》而人氣大熱的男演員李民基就曾是一名模特，其實影視劇圈還有不少像他一樣顏值和演技並存的男演員哦。
李民基
《今生是第一次》、《愛上變身情人》，這兩部作品的大火讓李民基好評不斷，當時他僅憑一張照片就被娛樂公司老闆挖掘到。
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安宰賢
因為《來自星星的你》中扮演全智賢的弟弟而走紅的安宰賢外型高挑俊帥，這次更是借著《愛上變身情人》人氣飆升，將戀愛中的小男人的心理刻畫得淋漓盡致。
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李鍾碩
說起顏值&演技雙拼的演員怎麼能少了李鍾碩呢？ 中學時期他就參加了SBS電視台的演員選拔，16歲就登上了Seoul Collection的舞台，成為Seoul Collection歷史上最年輕的時裝男模。 一部《聽見你的聲音》中的特異功能少年形象讓他爆紅，近年來主演的電視劇也是部部收視率火爆，最近由他主演的新劇《死之詠讃》也即將和觀眾見面。
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金宇彬
提到李鍾碩就不能不提他的死黨金宇彬，從模特改行到影視劇圈的他接到的多是男二角色，直到在《任意依戀》中擔任第一男主角，和國民初戀秀智上演唯美虐戀。 在劇中更是有一場沐浴戲碼，秀足了凹凸有致的肌肉。 只是很可惜的是金宇彬被查出患有鼻咽癌，暫時息影專心養病，幸好還有好兄弟和女友申慜娥陪伴在其左右，時不時公開的狀況也顯示病情正在慢慢好轉。
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南柱赫
南柱赫也是模特轉行當演員的典型例子，出演《學校2015-Who Are You》後成功奪下第四屆大田電視劇節男子新人獎，更是通過《舉重妖精金福珠》和《河伯2018》嘗到了男一號的滋味。
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申承浩
熱播網劇《A TEEN十八歲》的男主角之一，憑藉這部出道劇一夜走紅，成為炙手可熱的新星。
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張基龍
一部《Go Back夫婦》中的初戀前輩南吉讓張基龍成為了2017年下半年最火爆的男演員之一，高挑的身材、深邃的目光，扎實的演技，就這樣張基龍就走上了演藝道路。
「圖：各電視劇截圖」
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