他们都是模特出身！颜值＆演技双拼的男演员们

现在的韩剧主人公们已经有不少并非表演系出身，比如最近因为《爱上变身情人》而人气大热的男演员李民基就曾是一名模特，其实影视剧圈还有不少像他一样颜值和演技并存的男演员哦。
李民基
《今生是第一次》、《爱上变身情人》，这两部作品的大火让李民基好评不断，当时他仅凭一张照片就被娱乐公司老板挖掘到。
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安宰贤
因为《来自星星的你》中扮演全智贤的弟弟而走红的安宰贤外型高挑俊帅，这次更是借著《爱上变身情人》人气飙升，将恋爱中的小男人的心理刻画得淋漓尽致。
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李钟硕
说起颜值&演技双拼的演员怎么能少了李钟硕呢？ 中学时期他就参加了SBS电视台的演员选拔，16岁就登上了Seoul Collection的舞台，成为Seoul Collection历史上最年轻的时装男模。 一部《听见你的声音》中的特异功能少年形象让他爆红，近年来主演的电视剧也是部部收视率火爆，最近由他主演的新剧《死之咏讃》也即将和观众见面。
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金宇彬
提到李钟硕就不能不提他的死党金宇彬，从模特改行到影视剧圈的他接到的多是男二角色，直到在《任意依恋》中担任第一男主角，和国民初恋秀智上演唯美虐恋。 在剧中更是有一场沐浴戏码，秀足了凹凸有致的肌肉。 只是很可惜的是金宇彬被查出患有鼻咽癌，暂时息影专心养病，幸好还有好兄弟和女友申慜娥陪伴在其左右，时不时公开的状况也显示病情正在慢慢好转。
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南柱赫
南柱赫也是模特转行当演员的典型例子，出演《学校2015-Who Are You》后成功夺下第四届大田电视剧节男子新人奖，更是通过《举重妖精金福珠》和《河伯2018》尝到了男一号的滋味。
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申承浩
热播网剧《A TEEN十八岁》的男主角之一，凭藉这部出道剧一夜走红，成为炙手可热的新星。
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张基龙
一部《Go Back夫妇》中的初恋前辈南吉让张基龙成为了2017年下半年最火爆的男演员之一，高挑的身材、深邃的目光，扎实的演技，就这样张基龙就走上了演艺道路。
「图：各电视剧截图」
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