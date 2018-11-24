IU演唱会的一袭白裙长到铺满舞台，俯视角度更令人目瞪口呆！ 节目「热血观众」金裕贞对尹钧相说：「出演《认哥》本来就不能带手表的！」 韩剧 本周无线、有线水木收视概况–无线排名重洗，星星悲伤落幕 男版〈我要如初雪般走向你〉是什么感觉？传说级歌手金范洙唱给你听！ 世界首帅V戴起耳环来，让女生都自愧不如啊！ 音色强盗齐聚一堂 SHINee Key 首张正规专辑合作阵容超华丽！ 他们都是模特出身！颜值＆演技双拼的男演员们 剁手的时刻又来了啦～圣诞版本Ryan新上市！♥ 「哥你为什么一个人呢？」Zico 约满不续确定退团 Block B 成员纷表态 CUBE 大动作携手日本环球音乐 设立新品牌瞄准全球市场 灿烈生日祝贺，超可爱灿烈巨婴娃娃就在汉江 令SM艺人们闻风丧胆的「允浩时间」！ 一旦被「盯上」就无法脱身，唯一的例外是SHINee！ 时隔五个月 DAY6 下个月携迷你四辑回归！ Jennie单曲《SOLO》举办舞蹈挑战赛！ YG豪掷奖金1500万 《白种元的胡同餐厅》特邀MC从金世正换成赵宝儿的真正理由是？！ 韩国经典必吃是哪些美食呢?跟著韩漫《空腹的晚餐》就知道啦 KAKAO FRIENDS Ryan音乐盒充满圣诞气息，里面有个精致的小客厅呢！ 一门都是个性美人！T-ara 芝妍加入新东家成具惠善、韩艺瑟师妹

现在的韩剧主人公们已经有不少并非表演系出身，比如最近因为《爱上变身情人》而人气大热的男演员李民基就曾是一名模特，其实影视剧圈还有不少像他一样颜值和演技并存的男演员哦。

李民基

《今生是第一次》、《爱上变身情人》，这两部作品的大火让李民基好评不断，当时他仅凭一张照片就被娱乐公司老板挖掘到。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

安宰贤

因为《来自星星的你》中扮演全智贤的弟弟而走红的安宰贤外型高挑俊帅，这次更是借著《爱上变身情人》人气飙升，将恋爱中的小男人的心理刻画得淋漓尽致。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

李钟硕

说起颜值&演技双拼的演员怎么能少了李钟硕呢？ 中学时期他就参加了SBS电视台的演员选拔，16岁就登上了Seoul Collection的舞台，成为Seoul Collection历史上最年轻的时装男模。 一部《听见你的声音》中的特异功能少年形象让他爆红，近年来主演的电视剧也是部部收视率火爆，最近由他主演的新剧《死之咏讃》也即将和观众见面。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金宇彬

提到李钟硕就不能不提他的死党金宇彬，从模特改行到影视剧圈的他接到的多是男二角色，直到在《任意依恋》中担任第一男主角，和国民初恋秀智上演唯美虐恋。 在剧中更是有一场沐浴戏码，秀足了凹凸有致的肌肉。 只是很可惜的是金宇彬被查出患有鼻咽癌，暂时息影专心养病，幸好还有好兄弟和女友申慜娥陪伴在其左右，时不时公开的状况也显示病情正在慢慢好转。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

南柱赫

南柱赫也是模特转行当演员的典型例子，出演《学校2015-Who Are You》后成功夺下第四届大田电视剧节男子新人奖，更是通过《举重妖精金福珠》和《河伯2018》尝到了男一号的滋味。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

申承浩

热播网剧《A TEEN十八岁》的男主角之一，凭藉这部出道剧一夜走红，成为炙手可热的新星。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

张基龙

一部《Go Back夫妇》中的初恋前辈南吉让张基龙成为了2017年下半年最火爆的男演员之一，高挑的身材、深邃的目光，扎实的演技，就这样张基龙就走上了演艺道路。





「图：各电视剧截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻