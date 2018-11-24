簽售會上被粉絲忽略怎麼破？這些愛豆有100種方法引起你的注意！

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比起演唱會、舞台問候等活動，簽名會才是粉絲們最想去的活動，因為這裡才能夠近距離看到本命，不僅能和愛豆聊上幾句，甚至還能親手觸摸到「活」的愛豆，想想可以和本命近距離眼神交流、握手、合影， 對於追星女孩們來說，應該沒有比這更幸福的事情了。

一般來說，愛豆團的成員都有數名，簽名會上眾成員一字排開的坐著，粉絲們看到愛豆少不了內心小鹿亂撞，要和他們說上幾句話，表達一下愛意，那麼下一位成員就只能看著眼睜睜的看著粉絲在自己面前和其他成員開心互動， 於是他們為了吸引粉絲們的注意力也是使出了渾身解數。

防彈少年團V：你和他聊天的時間已經進入倒計時，5！ 4！ 3！ 2！ 1！ 快來我這裡啦~



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MONSTA X玟赫：Accio 快來我這裡，你倒是看看我呀~



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沒有魔杖就用水瓶吧~效果都是一樣的！



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April娜恩：He~llo，再不來本兔寶寶就要生氣咯，氣得豎起了耳朵！



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Wanna One朴志訓：你看，我這裡的小豬是不是很可愛~（這個眼神實在是太無辜了，內心受到了10000點的暴擊）



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Wanna One黃旼泫:我就盯著你看，看你什麼時候才能注意到本寶寶~



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Oh My Girl ARin：我在向你比剪刀手呢~怎麼就是不來呢？？ （生氣）



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Oh My Girl勝熙：好，這裡，有請下一位！



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GOT7珍榮：這位粉絲，請注意時間~（假裝有手錶）



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fromis_9 知憲：我就這樣默默看著你~



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各位愛豆為了吸引粉絲們的目光也是拼盡了全力，超可愛~

「圖：instiz」

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