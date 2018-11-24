签售会上被粉丝忽略怎么破？这些爱豆有100种方法引起你的注意！
明星 2018年11月24日 星期六12:50 Rui
比起演唱会、舞台问候等活动，签名会才是粉丝们最想去的活动，因为这里才能够近距离看到本命，不仅能和爱豆聊上几句，甚至还能亲手触摸到「活」的爱豆，想想可以和本命近距离眼神交流、握手、合影， 对於追星女孩们来说，应该没有比这更幸福的事情了。
一般来说，爱豆团的成员都有数名，签名会上众成员一字排开的坐著，粉丝们看到爱豆少不了内心小鹿乱撞，要和他们说上几句话，表达一下爱意，那么下一位成员就只能看著眼睁睁的看著粉丝在自己面前和其他成员开心互动， 於是他们为了吸引粉丝们的注意力也是使出了浑身解数。
防弹少年团V：你和他聊天的时间已经进入倒计时，5！ 4！ 3！ 2！ 1！ 快来我这里啦~
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MONSTA X玟赫：Accio 快来我这里，你倒是看看我呀~
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没有魔杖就用水瓶吧~效果都是一样的！
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April娜恩：He~llo，再不来本兔宝宝就要生气咯，气得竖起了耳朵！
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Wanna One朴志训：你看，我这里的小猪是不是很可爱~（这个眼神实在是太无辜了，内心受到了10000点的暴击）
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Wanna One黄旼泫:我就盯著你看，看你什么时候才能注意到本宝宝~
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Oh My Girl ARin：我在向你比剪刀手呢~怎么就是不来呢？？ （生气）
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Oh My Girl胜熙：好，这里，有请下一位！
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GOT7珍荣：这位粉丝，请注意时间~（假装有手表）
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fromis_9 知宪：我就这样默默看著你~
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各位爱豆为了吸引粉丝们的目光也是拼尽了全力，超可爱~
「图：instiz」
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