JTBC《先熱情地打掃吧》下週一（26日）首播！「清掃妖精」變成苛刻的討債人？
韓劇 2018年11月20日 星期二12:02 JiaJia
將於下週一（26日）迎來首播的JTBC月火劇（週一、二播出）《先熱情地打掃吧》，再公開新海報和新預告！而幕後花絮照片超可愛，一起來看看吧～
《先熱情地打掃吧》改編自同名網漫，描述經營清潔公司，財力、外貌都滿分但有嚴重潔癖的男人，和不拘小節活著的明朗可愛的四次元女生，陷入愛情的浪漫喜劇。劇組於昨日（19日）公開新海報，預告「清掃妖精即將出擊」，青春又有活力。
而幕後花絮照片中，可以看到男、女主角尹鈞相、金裕貞抽空自拍。
戴著動物頭套也不忘合影留念，
又美又萌的金裕貞，
作為原著沒有而出現的神秘角色──宋再臨。
新預告中，張善傑（尹鈞相 飾）誓言要消滅世上所有的細菌；吉五雪（金裕貞 飾）則慌慌張張地展開她的求職之路。因為一場意外，張善傑向吉五雪追討350萬元。
而那位穿著浴袍突然出現的神祕男子（宋再臨 飾），變成了安慰吉五雪的存在；張善傑向吉五雪表達關心，兩人的關係似乎有了微妙的轉變…
（圖片、影片來源：JTBC《先熱情地打掃吧》）
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