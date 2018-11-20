JTBC《先热情地打扫吧》下周一（26日）首播！「清扫妖精」变成苛刻的讨债人？

JTBC《先热情地打扫吧》下周一（26日）首播！「清扫妖精」变成苛刻的讨债人？

韩剧   2018年11月20日   星期二12:02   JiaJia  

将於下周一（26日）迎来首播的JTBC月火剧（周一、二播出）《先热情地打扫吧》，再公开新海报和新预告！而幕后花絮照片超可爱，一起来看看吧～


《先热情地打扫吧》改编自同名网漫，描述经营清洁公司，财力、外貌都满分但有严重洁癖的男人，和不拘小节活著的明朗可爱的四次元女生，陷入爱情的浪漫喜剧。剧组於昨日（19日）公开新海报，预告「清扫妖精即将出击」，青春又有活力。


而幕后花絮照片中，可以看到男、女主角尹钧相、金裕贞抽空自拍。


戴著动物头套也不忘合影留念，



又美又萌的金裕贞，



作为原著没有而出现的神秘角色――宋再临。

新预告中，张善杰（尹钧相 饰）誓言要消灭世上所有的细菌；吉五雪（金裕贞 饰）则慌慌张张地展开她的求职之路。因为一场意外，张善杰向吉五雪追讨350万元。

而那位穿著浴袍突然出现的神秘男子（宋再临 饰），变成了安慰吉五雪的存在；张善杰向吉五雪表达关心，两人的关系似乎有了微妙的转变…

（图片、影片来源：JTBC《先热情地打扫吧》）

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