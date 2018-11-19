大叔瘦超多！《非賣品》馬東石體重狂降到2位數
電影 2018年11月19日 星期一11:42 Erin
一向因為體型壯碩孔武有力，讓所有女性感到非常有安全感，被譽為韓版巨石強森的馬東石，竟然也開始減肥了，還向大家告白現在體重已降到100以下，不知道大家有發現他變得更纖細了嗎？
馬東石在日前為電影《非賣品》進行的訪談中曾提到：“一邊拍攝電影的時候，我就一邊減掉7公斤了，目前已經降到2位數的體重了。”“從電影《犯罪都市》時到現在，我大約瘦了30公斤。原本我都維持在120公斤上下，想減到100公斤，不過現在還多瘦了10公斤了。之前肩膀與脊椎有動過手術的位置，目前有些不舒服，也請教過醫師了，肌肉量若減少的話身體可能會受傷，所以可能還需要再胖一點點。”
“體重維持在100公斤的話，感覺身體非常輕盈，身體活動起來也非常順，在拍攝電影《非賣品》當時天氣很熱，所以又減了一點。”馬東石說明著體重變化的原因。《非賣品》描述一生起氣來就一發不可收拾的東哲（馬東石飾）為了營救被綁架的太太智秀（宋智孝飾），直接與惡黨來個正面衝突的痛快動作電影。
看馬東石在劇中如何剷除惡人救出美麗的宋智孝？電影《非賣品》將於11月30日在台灣正式上映。
照片/影片: 車庫娛樂
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