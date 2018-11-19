Highlight 明日回归 最新主打歌预告出炉！ 用耳朵回味《Player》的精彩刺激 完整 OST 公开！ YG 师兄妹携手 iKON、BLACKPINK 确定出席《2018 MelOn Music Awards》 MAMAMOO 化身赌徒？新专辑〈Blue;s〉概念片引发好奇！ 《Running Man》梁世灿15秒猜出这张脸是谁！你也一眼看出来了吗～？ SBS新剧《死之咏讃》李钟硕、申惠善剧照公开！下周二（27日）迎来首播 《爱上变身情人》今晚预告：双双对对好甜蜜！李民基告白徐玄振：「原来你长这样啊…」莫非病情有所好转？ 全款买房不借贷！ 防弹少年团Jin豪掷19亿现金购入个人住宅 大叔瘦超多！《非卖品》马东石体重狂降到2位数 《YG宝石盒》公开YG投资在练习生培训费用！食宿、交通、各种课程等，一人一年最少要一亿韩元！ 超大咖演员声音出演《鸡龙仙女传》今晚一起找找金宣儿、郑敬淏、ERIC吧！ 车银优写的歌词也太真实：「妈妈为什么把我生的这么帅？ 」 韩国冷知识：认识一下韩国高考专用笔！ 又吃氛围又吃美味！庆星大、釜庆大的早午餐店 五人组INFINITE与粉丝同欢：请期待再次相聚的那一天

一向因为体型壮硕孔武有力，让所有女性感到非常有安全感，被誉为韩版巨石强森的马东石，竟然也开始减肥了，还向大家告白现在体重已降到100以下，不知道大家有发现他变得更纤细了吗？

马东石在日前为电影《非卖品》进行的访谈中曾提到：“一边拍摄电影的时候，我就一边减掉7公斤了，目前已经降到2位数的体重了。”“从电影《犯罪都市》时到现在，我大约瘦了30公斤。原本我都维持在120公斤上下，想减到100公斤，不过现在还多瘦了10公斤了。之前肩膀与脊椎有动过手术的位置，目前有些不舒服，也请教过医师了，肌肉量若减少的话身体可能会受伤，所以可能还需要再胖一点点。”





“体重维持在100公斤的话，感觉身体非常轻盈，身体活动起来也非常顺，在拍摄电影《非卖品》当时天气很热，所以又减了一点。”马东石说明著体重变化的原因。《非卖品》描述一生起气来就一发不可收拾的东哲（马东石饰）为了营救被绑架的太太智秀（宋智孝饰），直接与恶党来个正面冲突的痛快动作电影。



看马东石在剧中如何铲除恶人救出美丽的宋智孝？电影《非卖品》将於11月30日在台湾正式上映。



照片/影片: 车库娱乐

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻