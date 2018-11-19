大叔瘦超多！《非卖品》马东石体重狂降到2位数
电影 2018年11月19日 星期一11:42 Erin
一向因为体型壮硕孔武有力，让所有女性感到非常有安全感，被誉为韩版巨石强森的马东石，竟然也开始减肥了，还向大家告白现在体重已降到100以下，不知道大家有发现他变得更纤细了吗？
马东石在日前为电影《非卖品》进行的访谈中曾提到：“一边拍摄电影的时候，我就一边减掉7公斤了，目前已经降到2位数的体重了。”“从电影《犯罪都市》时到现在，我大约瘦了30公斤。原本我都维持在120公斤上下，想减到100公斤，不过现在还多瘦了10公斤了。之前肩膀与脊椎有动过手术的位置，目前有些不舒服，也请教过医师了，肌肉量若减少的话身体可能会受伤，所以可能还需要再胖一点点。”
“体重维持在100公斤的话，感觉身体非常轻盈，身体活动起来也非常顺，在拍摄电影《非卖品》当时天气很热，所以又减了一点。”马东石说明著体重变化的原因。《非卖品》描述一生起气来就一发不可收拾的东哲（马东石饰）为了营救被绑架的太太智秀（宋智孝饰），直接与恶党来个正面冲突的痛快动作电影。
看马东石在剧中如何铲除恶人救出美丽的宋智孝？电影《非卖品》将於11月30日在台湾正式上映。
照片/影片: 车库娱乐
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