車銀優寫的歌詞也太真實：「媽媽為什麼把我生的這麼帥？ 」 韓國冷知識：認識一下韓國高考專用筆！ 又吃氛圍又吃美味！慶星大、釜慶大的早午餐店 五人組INFINITE與粉絲同歡：請期待再次相聚的那一天

大勢男團INFINITE在2018年持續以6人組合活動，不過因隊長聖圭在今年5月已入伍，另外5位成員今日合體為台北的INSPIRIT們帶來精采演出，更讓大家感受到五人的好默契。





一開場就為大家帶來最膾炙人口的「成為我的人」，全場立即high翻天，接著他們也一一向粉絲們問候並報告自己的近況。L在最近的一部電視劇《漢摩拉比小姐》飾演法官，今日也挑出劇中的一句名旁白，原本以為只請L為大家重新演繹，想不到事先請其他團員試著讀看看，L在一旁拍手叫好，成烈趕緊投降說自己有點閱讀障礙，只講了一點點就放棄了。







接著當然也提到最近剛發SOLO專輯的優鉉，並請他現場為大家帶來一段，更因為他在MV中的深情演出非常投入，大家還頒給他一個「年度演員獎」。成種則是主持了一個午夜0:00播出的電台節目，請他現場示範開場sologan，原本預期是感性談心的時刻，沒想到所有成員聽到音樂就一起加入YoYoYo了起來，午夜時刻也持續high，也因此得到了「年度晚間加班獎」。







東雨演出音樂劇「鐵面人」，現場還準備了道具劍讓他重現舞台姿態，沒想到東雨今日太過興奮，一時起錯了Key導致後面有點破音笑場，不過因為他在音樂劇舞台上扮演的宮廷角色總是滿身蕾絲與華麗配飾，所以今日也獲頒「年度時尚達人獎」。而成烈也挑戰大螢幕，與Apink恩地合作演出恐怖電影《0.0MHz》，被問到拍恐怖片跟平時演戲有何不同？成烈說必須時時演出被驚嚇的表情，即使還沒CG的現場對著一瓶水也要露出被嚇到的樣子，在場成員們紛紛模仿，L還嚇到在地上爬呢！





在粉絲提問的橋段，有粉絲要求希望看見成烈露出腹肌，其他成員忙著替他答應，不過五人湊在一起討論後還是覺得成烈的腹肌不適合露出，反倒是東雨相當乾脆直接掀起了一秒鐘！接著還問INFINITE許多高難度問題，答不出來就搖呼拉圈懲罰，但問題超難幾乎題題都需要懲罰，優鉉抗議說：“我們用INFINITE名義所發的專輯總數，連台下INSPIRIT都算不清啊~”於是只好乖乖搖呼拉圈，看起來五人之中只有L不太會搖，不過嘗試精神可嘉。





INFINITE目前各忙各的工作，距離上一次的合體表演已經相隔10個月，因此五人也格外珍惜這一次與台灣粉絲們相聚的時光，畢竟接下來其他成員們也將陸續面臨兵役問題，他們也與粉絲們相約下次相聚的那一天，請大家保持健康，讓我們在更好更棒的舞台上再次相遇。

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