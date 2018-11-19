车银优写的歌词也太真实：「妈妈为什么把我生的这么帅？ 」 韩国冷知识：认识一下韩国高考专用笔！ 又吃氛围又吃美味！庆星大、釜庆大的早午餐店 五人组INFINITE与粉丝同欢：请期待再次相聚的那一天

大势男团INFINITE在2018年持续以6人组合活动，不过因队长圣圭在今年5月已入伍，另外5位成员今日合体为台北的INSPIRIT们带来精采演出，更让大家感受到五人的好默契。





一开场就为大家带来最脍炙人口的「成为我的人」，全场立即high翻天，接著他们也一一向粉丝们问候并报告自己的近况。L在最近的一部电视剧《汉摩拉比小姐》饰演法官，今日也挑出剧中的一句名旁白，原本以为只请L为大家重新演绎，想不到事先请其他团员试著读看看，L在一旁拍手叫好，成烈赶紧投降说自己有点阅读障碍，只讲了一点点就放弃了。







接著当然也提到最近刚发SOLO专辑的优铉，并请他现场为大家带来一段，更因为他在MV中的深情演出非常投入，大家还颁给他一个「年度演员奖」。成种则是主持了一个午夜0:00播出的电台节目，请他现场示范开场sologan，原本预期是感性谈心的时刻，没想到所有成员听到音乐就一起加入YoYoYo了起来，午夜时刻也持续high，也因此得到了「年度晚间加班奖」。







东雨演出音乐剧「铁面人」，现场还准备了道具剑让他重现舞台姿态，没想到东雨今日太过兴奋，一时起错了Key导致后面有点破音笑场，不过因为他在音乐剧舞台上扮演的宫廷角色总是满身蕾丝与华丽配饰，所以今日也获颁「年度时尚达人奖」。而成烈也挑战大萤幕，与Apink恩地合作演出恐怖电影《0.0MHz》，被问到拍恐怖片跟平时演戏有何不同？成烈说必须时时演出被惊吓的表情，即使还没CG的现场对著一瓶水也要露出被吓到的样子，在场成员们纷纷模仿，L还吓到在地上爬呢！





在粉丝提问的桥段，有粉丝要求希望看见成烈露出腹肌，其他成员忙著替他答应，不过五人凑在一起讨论后还是觉得成烈的腹肌不适合露出，反倒是东雨相当干脆直接掀起了一秒钟！接著还问INFINITE许多高难度问题，答不出来就摇呼拉圈惩罚，但问题超难几乎题题都需要惩罚，优铉抗议说：“我们用INFINITE名义所发的专辑总数，连台下INSPIRIT都算不清啊~”於是只好乖乖摇呼拉圈，看起来五人之中只有L不太会摇，不过尝试精神可嘉。





INFINITE目前各忙各的工作，距离上一次的合体表演已经相隔10个月，因此五人也格外珍惜这一次与台湾粉丝们相聚的时光，毕竟接下来其他成员们也将陆续面临兵役问题，他们也与粉丝们相约下次相聚的那一天，请大家保持健康，让我们在更好更棒的舞台上再次相遇。

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