愛豆和愛豆談戀愛分手後是什麼感受？「你前女友正在排練哦」

藝人和藝人談戀愛，分手後的心情會和我們一般人一樣嗎？ NINE MUSES倞利親口講述了自己的故事。
倞利曾在《Happy Together》採談中提到了自己的戀愛史，主持人問她是否經常被男藝人搭訕時，倞利的回答給觀眾留下了深刻的印象。
有著高冷貓相、凹凸有致的身材和爽朗性格的景麗在男藝人中十分受歡迎，搭訕這樣的事情經常發生。倞利透露：「確實有... 不過藝人不是我會選擇的類型。 因為他們都是從小就受到矚目，在粉絲的支持和愛護中成長起來的人，真的不太懂如何愛惜女生。 他們只是長得帥氣、高大，有些人其實內心就是個孩子，而有些就是流裡流氣的。 」
倞利也在綜藝節目上爆料過前男友的事情，稱和自己分手後，前男友和另一位女團成員開始交往。 兩人分手之後還收到過前男友發來的素顏綵排照，原來是前男友的現女友看到了正在綵排的倞利，於是拍下了照片發給男友，還說「你前女友正在綵排啊。 」
有了這段並不美好的同圈戀愛事件，倞利也對各類男藝人死了心，不少網民看了採訪後為倞利惋惜，稱：「怎麼能和這樣的人交往」、「雖然有很多那樣的人，但也不全都是，只不過娛樂圈發生的概率要高一些」、「SISTAR之前就告誡過後輩， 讓他們小心男藝人」等。
「圖：NAVER截圖、倞利SNS」
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