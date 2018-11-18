爱豆和爱豆谈恋爱分手后是什么感受？「你前女友正在排练哦」

艺人和艺人谈恋爱，分手后的心情会和我们一般人一样吗？ NINE MUSES倞利亲口讲述了自己的故事。
倞利曾在《Happy Together》采谈中提到了自己的恋爱史，主持人问她是否经常被男艺人搭讪时，倞利的回答给观众留下了深刻的印象。
有著高冷猫相、凹凸有致的身材和爽朗性格的景丽在男艺人中十分受欢迎，搭讪这样的事情经常发生。倞利透露：「确实有... 不过艺人不是我会选择的类型。 因为他们都是从小就受到瞩目，在粉丝的支持和爱护中成长起来的人，真的不太懂如何爱惜女生。 他们只是长得帅气、高大，有些人其实内心就是个孩子，而有些就是流里流气的。 」
倞利也在综艺节目上爆料过前男友的事情，称和自己分手后，前男友和另一位女团成员开始交往。 两人分手之后还收到过前男友发来的素颜彩排照，原来是前男友的现女友看到了正在彩排的倞利，於是拍下了照片发给男友，还说「你前女友正在彩排啊。 」
有了这段并不美好的同圈恋爱事件，倞利也对各类男艺人死了心，不少网民看了采访后为倞利惋惜，称：「怎么能和这样的人交往」、「虽然有很多那样的人，但也不全都是，只不过娱乐圈发生的概率要高一些」、「SISTAR之前就告诫过后辈， 让他们小心男艺人」等。
「图：NAVER截图、倞利SNS」
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