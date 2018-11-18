《第3种魅力》导演表民秀是谁？总能拍出演员代表作《浪漫满屋》《你来自哪颗星》《制作人》 爱豆界稀有姓氏第二弹——BIGBANG太阳居然不姓「东」？！ 韩剧 我身后的陶斯내뒤에테리우스 - 这是为苏志燮量身订做的剧 孔晓振和粉丝合影有条件？没有这个的话会拒绝拍摄喔XD 金高银美貌再升级 新作再与出道作郑导演合作 接下来准备要播出的剧，阵容都超级吸睛！你最期待的是哪一对CP呢？ 上司有一百种死法？《就算死也喜欢》绝对能承包你的笑点！ IU的经纪人说自己的发型像姜丹尼尔！结果IU听到超堂皇，急忙向大家道歉 XD 【旅游资讯】首尔市计程车起步价年内上涨！ 宣布严格管理「拒载行为」 爱豆和爱豆谈恋爱分手后是什么感受？「你前女友正在排练哦」 好像有魔法令时间静止的好地方——昌原林荫道 OCN又让一个阳光欧巴变成坏人？《神的测验：重启》金载沅挑战反派

艺人和艺人谈恋爱，分手后的心情会和我们一般人一样吗？ NINE MUSES倞利亲口讲述了自己的故事。

倞利曾在《Happy Together》采谈中提到了自己的恋爱史，主持人问她是否经常被男艺人搭讪时，倞利的回答给观众留下了深刻的印象。



有著高冷猫相、凹凸有致的身材和爽朗性格的景丽在男艺人中十分受欢迎，搭讪这样的事情经常发生。倞利透露：「确实有... 不过艺人不是我会选择的类型。 因为他们都是从小就受到瞩目，在粉丝的支持和爱护中成长起来的人，真的不太懂如何爱惜女生。 他们只是长得帅气、高大，有些人其实内心就是个孩子，而有些就是流里流气的。 」



倞利也在综艺节目上爆料过前男友的事情，称和自己分手后，前男友和另一位女团成员开始交往。 两人分手之后还收到过前男友发来的素颜彩排照，原来是前男友的现女友看到了正在彩排的倞利，於是拍下了照片发给男友，还说「你前女友正在彩排啊。 」



有了这段并不美好的同圈恋爱事件，倞利也对各类男艺人死了心，不少网民看了采访后为倞利惋惜，称：「怎么能和这样的人交往」、「虽然有很多那样的人，但也不全都是，只不过娱乐圈发生的概率要高一些」、「SISTAR之前就告诫过后辈， 让他们小心男艺人」等。

「图：NAVER截图、倞利SNS」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻