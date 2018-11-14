防彈少年團身陷「反日」風波，日本粉絲舉動超暖心：在東京巨蛋貼出「BTS JIMIN❤」

防彈昨日在東京巨蛋舉辦了《LOVE YOURSELF》全球巡演的日本第一場，而面對近日的輿論風波，日本粉絲給出了超級暖心的回應！
近日，防彈少年團因為JIMIN穿過的一件紀念光復節的T恤而遭到日本右翼勢力抵制，甚至臨時取消了朝日電視台《Music Station》的演出， 令人對他們即將在日本舉辦的演唱會捏了一把汗。
就在演唱會前一天，日本阿米用心動方式表達了對防彈的支援和安慰：租下東京巨蛋酒店多個房間，在玻璃窗上貼出「BTS、JIMIN」等文字，還附上超大顆愛心，並且一整晚都亮著燈！真的很讓人感動：
而且第二天一大早就到東京巨蛋門口排隊，背景里就是東京巨蛋酒店了：
網路上有傳言說右翼團體將於13日在東京巨蛋附近進行「危險的示威活動」，日本網友貼心PO文提醒：「最少2人以上同行、以日語對話，韓國來的粉絲請小心安全，希望一切順利！ 」而對於出現在演唱會現場的記者，日本網友也提醒：「請避免接受媒體採訪，以防被惡意編輯利用！ 」
不同國家的阿米都團結一心，音樂本來就該如此單純，真的希望無關人士不要再找防彈的麻煩啦！
（圖源：BTS FB，網路）
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