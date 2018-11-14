防弹少年团身陷「反日」风波，日本粉丝举动超暖心：在东京巨蛋贴出「BTS JIMIN❤」

防弹昨日在东京巨蛋举办了《LOVE YOURSELF》全球巡演的日本第一场，而面对近日的舆论风波，日本粉丝给出了超级暖心的回应！
近日，防弹少年团因为JIMIN穿过的一件纪念光复节的T恤而遭到日本右翼势力抵制，甚至临时取消了朝日电视台《Music Station》的演出， 令人对他们即将在日本举办的演唱会捏了一把汗。
就在演唱会前一天，日本阿米用心动方式表达了对防弹的支援和安慰：租下东京巨蛋酒店多个房间，在玻璃窗上贴出「BTS、JIMIN」等文字，还附上超大颗爱心，并且一整晚都亮著灯！真的很让人感动：
而且第二天一大早就到东京巨蛋门口排队，背景里就是东京巨蛋酒店了：
网路上有传言说右翼团体将於13日在东京巨蛋附近进行「危险的示威活动」，日本网友贴心PO文提醒：「最少2人以上同行、以日语对话，韩国来的粉丝请小心安全，希望一切顺利！ 」而对於出现在演唱会现场的记者，日本网友也提醒：「请避免接受媒体采访，以防被恶意编辑利用！ 」
不同国家的阿米都团结一心，音乐本来就该如此单纯，真的希望无关人士不要再找防弹的麻烦啦！
（图源：BTS FB，网路）
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