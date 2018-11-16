想成為人氣滿分的Insider嗎？來一個Insider的必需品－柳炳宰PEPERO！

想成為人氣滿分的Insider嗎？來一個Insider的必需品－柳炳宰PEPERO！

生活   2018年11月16日   星期五09:15   Regina  

雖然PEPERO DAY已經結束了，但是各種特別版的PEPERO還在不停的推出，之前樂天就趁11月11號推出了柳炳宰的大頭PEPERO!

還說是Insider們的必須品，來看看這個大頭柳炳宰PEPERO除了吃之外還可以有什麼用途呢？

（圖：IG@lovely_kyusun）

第一，衛生紙盒！有網友吃完了盒子裡面的PEPERO之後，柳炳宰照片裡嘴巴的位置剪一剪，再把衛生紙放進去，一個便宜又好用的抽拉式衛生紙盒就完成了！

（圖：IG@s_j_11_22）

第二，陪你吃飯的朋友！平常在學校或者是午飯時間，沒找到朋友和你吃飯的話，你只需要買一盒柳炳宰PEPERO，把它放在桌子上，一邊吃一邊喂他，不用再怕一個人吃吃飯會孤單了～

（圖：IG@gs25_official）

第三，就是最常用的一招，當面具！把紙盒上柳炳宰的臉剪下來之後，把它放在自己的臉上，你就可以成為2號柳炳宰，走在街上說不定還會有人想要跟你拍照喔～

（圖：IG@gs25_offical）

想要成為Insider的朋友，快去買一盒柳炳宰PEPERO發揮你的創意力，看你能用柳炳宰的臉做出什麼樣的東西啦！

（圖：IG@gs25_offical）

封圖：IG@gs25_official

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