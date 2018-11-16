想成为人气满分的Insider吗？来一个Insider的必需品－柳炳宰PEPERO！ 这恐怕是史上最帅快递小小哥！安宰贤「快递小哥」时期青涩照曝光♥ Highlight 将发行整张自创曲 〈OUTRO〉亮点集锦抢先听！ 划时代的另一种选择：益善洞的穿越时空之旅 罗PD真的有毒啊！被他「黑化」的那些爱豆们XD 润娥台湾见面会大唱中文歌！ S.H.E《十七》发音超熟练

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