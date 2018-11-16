想成为人气满分的Insider吗？来一个Insider的必需品－柳炳宰PEPERO！

虽然PEPERO DAY已经结束了，但是各种特别版的PEPERO还在不停的推出，之前乐天就趁11月11号推出了柳炳宰的大头PEPERO!
还说是Insider们的必须品，来看看这个大头柳炳宰PEPERO除了吃之外还可以有什么用途呢？
（图：IG@lovely_kyusun）
第一，卫生纸盒！有网友吃完了盒子里面的PEPERO之后，柳炳宰照片里嘴巴的位置剪一剪，再把卫生纸放进去，一个便宜又好用的抽拉式卫生纸盒就完成了！
（图：IG@s_j_11_22）
第二，陪你吃饭的朋友！平常在学校或者是午饭时间，没找到朋友和你吃饭的话，你只需要买一盒柳炳宰PEPERO，把它放在桌子上，一边吃一边喂他，不用再怕一个人吃吃饭会孤单了～
（图：IG@gs25_official）
第三，就是最常用的一招，当面具！把纸盒上柳炳宰的脸剪下来之后，把它放在自己的脸上，你就可以成为2号柳炳宰，走在街上说不定还会有人想要跟你拍照喔～
（图：IG@gs25_offical）
想要成为Insider的朋友，快去买一盒柳炳宰PEPERO发挥你的创意力，看你能用柳炳宰的脸做出什么样的东西啦！
（图：IG@gs25_offical）
封图：IG@gs25_official
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