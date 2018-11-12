《Running Man》中被成員們公認「最醜」的人？以及「背叛者」也太好選了吧！

《Running Man》中被成員們公認「最醜」的人？以及「背叛者」也太好選了吧！

綜藝   2018年11月12日   星期一11:45   MiJimin  

你知道RM裡還有「最醜兩大山脈」以及「F4」嗎～？

最新一期的《Running Man》中（ep.425），曾在《心裡的聲音》飾演光洙爸爸的金秉玉特別出演了節目，看到他的登場，光洙也感到相當驚訝～！

這一次RM成員是以團體戰的方式，一路過任務拿提示，而一開頭的遊戲中，就是進行「滿場一致」才能成功，成員們各自進入小屋中，考驗對彼此的了解度，節目組給出的問題裡，大家必須要選出同一樣物品or答案，才可以成功拿到提示。

其中一個問題則是選出「RM中最醜的成員」，不曉得觀眾們心中，第一個是想到誰呢？

此時，卻出現了「RM最醜的兩大山脈」，也就是大家有稍微猶豫到底要選劉在錫？還是梁世燦呢？結果是…大家都選了「劉在錫」，而劉在錫選了池錫辰，宋智孝選了梁世燦～XD。

▼此段影片：

HAHA則說了一個幕後的小故事：「其實女工作人員們都覺得梁世燦其實長得蠻帥的，但是…沒聽過有人認為在錫哥長得帥。」結果是～在劉大神無數的美談之中，就只有關於外貌的美談，是從未聽過的～XDDD。

劉在錫則反駁說：「這我也知道，不過在F4裡真的不是我最醜。」劉在錫默默將眼神飄向李光洙，光洙則回問說：「F4是誰？」劉在錫立刻回答：「不知道F4是誰嗎？就是李光洙、我、池錫辰、梁世燦。」聽完全場爆笑，光洙回虧說：「F4的話，在錫哥就是具俊表啊，是（最醜的）隊長～！」哈哈哈哈～！

之後節目組還出了「提到背叛者最先想到的成員是誰？」其實也不用特別說…大家都知道是誰了吧？（連成員們都覺得這是節目組好心給出的送分題）背叛者的象徵人物～除了光洙～還會有誰呢～！？

▼此段影片：

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • 蔡筱蔓
    其實劉在錫真的不醜！
    2小時前
  • Chai Chee Wei
    每星期最期待就是看到成员们的互动
    3小時前
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