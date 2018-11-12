《Running Man》中被成员们公认「最丑」的人？以及「背叛者」也太好选了吧！
综艺 2018年11月12日 星期一11:45 MiJimin
你知道RM里还有「最丑两大山脉」以及「F4」吗～？
最新一期的《Running Man》中（ep.425），曾在《心里的声音》饰演光洙爸爸的金秉玉特别出演了节目，看到他的登场，光洙也感到相当惊讶～！
这一次RM成员是以团体战的方式，一路过任务拿提示，而一开头的游戏中，就是进行「满场一致」才能成功，成员们各自进入小屋中，考验对彼此的了解度，节目组给出的问题里，大家必须要选出同一样物品or答案，才可以成功拿到提示。
其中一个问题则是选出「RM中最丑的成员」，不晓得观众们心中，第一个是想到谁呢？
此时，却出现了「RM最丑的两大山脉」，也就是大家有稍微犹豫到底要选刘在锡？还是梁世灿呢？结果是…大家都选了「刘在锡」，而刘在锡选了池锡辰，宋智孝选了梁世灿～XD。
▼此段影片：
HAHA则说了一个幕后的小故事：「其实女工作人员们都觉得梁世灿其实长得蛮帅的，但是…没听过有人认为在锡哥长得帅。」结果是～在刘大神无数的美谈之中，就只有关於外貌的美谈，是从未听过的～XDDD。
刘在锡则反驳说：「这我也知道，不过在F4里真的不是我最丑。」刘在锡默默将眼神飘向李光洙，光洙则回问说：「F4是谁？」刘在锡立刻回答：「不知道F4是谁吗？就是李光洙、我、池锡辰、梁世灿。」听完全场爆笑，光洙回亏说：「F4的话，在锡哥就是具俊表啊，是（最丑的）队长～！」哈哈哈哈～！
之后节目组还出了「提到背叛者最先想到的成员是谁？」其实也不用特别说…大家都知道是谁了吧？（连成员们都觉得这是节目组好心给出的送分题）背叛者的象徵人物～除了光洙～还会有谁呢～！？
▼此段影片：
（图自：SBS Running Man）
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