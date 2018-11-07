女團「天上智喜」的Dana减肥真人秀預告一公開就登上熱搜榜！
綜藝 2018年11月7日 星期三13:30 MiJimin
小編必須說，雖然她肉肉的…但五官還是好漂亮～！
於2005年成軍的女團「天上智喜」，已經好幾年沒有活動了，而在5日公開的預告中，是關於成員Dana的一檔减肥真人秀即將開播：「大家好我是Dana，真的好久不見了，我胖了很多吧，感到驚訝的人應該很多吧，我也是。」
預告中的她，絲毫不顧慮形象，豪爽開朗的模樣展示著自己的吃相，還像小粉絲一樣的參加了H.O.T.的演唱會，展現了生活化的一面。
Dana更宣誓要不顧一切、努力完成這個減肥計劃，預告公開不久後便登上了熱搜榜，許多粉絲對於她現在的模樣都感到相當吃驚，為她加油的同時也稱讚她依舊是那麼的漂亮。
▼給大家回顧一下她以前的模樣，這首是SUNDAY和DANA（長髮）在2011年，以子團推出的合作曲《請看著我》（나 좀 봐줘）：
這檔《Fly Again Dana》的節目將在11月21日的17:00播出。
（圖自：라이프타임）
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