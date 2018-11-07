女团「天上智喜」的Dana减肥真人秀预告一公开就登上热搜榜！
综艺 2018年11月7日 星期三13:30 MiJimin
小编必须说，虽然她肉肉的…但五官还是好漂亮～！
於2005年成军的女团「天上智喜」，已经好几年没有活动了，而在5日公开的预告中，是关於成员Dana的一档减肥真人秀即将开播：「大家好我是Dana，真的好久不见了，我胖了很多吧，感到惊讶的人应该很多吧，我也是。」
预告中的她，丝毫不顾虑形象，豪爽开朗的模样展示著自己的吃相，还像小粉丝一样的参加了H.O.T.的演唱会，展现了生活化的一面。
Dana更宣誓要不顾一切、努力完成这个减肥计划，预告公开不久后便登上了热搜榜，许多粉丝对於她现在的模样都感到相当吃惊，为她加油的同时也称赞她依旧是那么的漂亮。
▼给大家回顾一下她以前的模样，这首是SUNDAY和DANA（长发）在2011年，以子团推出的合作曲《请看著我》（나 좀 봐줘）：
这档《Fly Again Dana》的节目将在11月21日的17:00播出。
（图自：라이프타임）
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