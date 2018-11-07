防彈少年團智旻魅力太強大　個人直播觀賞次數也破億！

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防彈少年團才剛在《2018 MGA》風光地成為大贏家，成員智旻又寫下讓人難以置信的人氣新紀錄啦！

智旻 4 月時在 NAVER V App 上開了名為《好久不見》的個人直播，結果在本月 4 日晚間，這段直播影片不僅已經吸引超過 1 萬人觀賞、成為 V App 史上觀看次數最快破億的影片，還獲得多達 25 億顆愛心，

其實這早已不是智旻第一次展現爆炸性的人氣，因為過去他就曾經以個人直播寫下破 5000 萬次觀看數寫下當時的最高紀錄，而最近開的第三次個人直播也已經吸引破千萬人觀看。

另一方面，防彈少年團在昨晚舉行的《2018 MGA》頒獎典禮中，一舉拿下「年度歌手」、「年度數位專輯」、「男子舞蹈獎」、「男子團體獎」、「Idol Champ 全球人氣獎」、「Genie Music 人氣獎」、「最佳音樂錄影帶獎」、「最佳粉絲獎」以及「最佳造型獎」。不僅如此，經紀公司老闆兼製作人房時爀也榮獲「年度創作者獎」，表演總監孫承德也榮獲「最佳編舞家」殊榮，整間公司捧回超過十座獎盃！



（照片來源：Big Hit Entertainment）

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