防弹少年团智旻魅力太强大 个人直播观赏次数也破亿！
明星 2018年11月7日 星期三14:10 施乃琪
防弹少年团才刚在《2018 MGA》风光地成为大赢家，成员智旻又写下让人难以置信的人气新纪录啦！
智旻 4 月时在 NAVER V App 上开了名为《好久不见》的个人直播，结果在本月 4 日晚间，这段直播影片不仅已经吸引超过 1 万人观赏、成为 V App 史上观看次数最快破亿的影片，还获得多达 25 亿颗爱心，
其实这早已不是智旻第一次展现爆炸性的人气，因为过去他就曾经以个人直播写下破 5000 万次观看数写下当时的最高纪录，而最近开的第三次个人直播也已经吸引破千万人观看。
另一方面，防弹少年团在昨晚举行的《2018 MGA》颁奖典礼中，一举拿下「年度歌手」、「年度数位专辑」、「男子舞蹈奖」、「男子团体奖」、「Idol Champ 全球人气奖」、「Genie Music 人气奖」、「最佳音乐录影带奖」、「最佳粉丝奖」以及「最佳造型奖」。不仅如此，经纪公司老板兼制作人房时爀也荣获「年度创作者奖」，表演总监孙承德也荣获「最佳编舞家」殊荣，整间公司捧回超过十座奖杯！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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