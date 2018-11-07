IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》原本是CLC的歌曲？！
KPOP 2018年11月7日 星期三08:00 ZJM
CLC唱的《La Vie en Rose》版本也很好聽哦！
近日有編舞家將Dancer們跳的《La Vie en Rose》舞蹈影片上傳，而這條影片的BGM是CLC唱的Demo版本，歌詞部分和IZ*ONE版本的有所不同。 例如Demo開頭第一句是「把我穿過的dress染成紅色」，銜接了CLC之前發表的《Black Dress》，而在IZ*ONE版的《La Vie en Rose》將這部分修改了。
在今年5月14日，CLC在IG似乎借玫瑰情人節劇透了新歌。
粉絲評論：「方塊真的太不給力了」、「想看CLC版本的舞蹈」、「應該在《Black Dress》之後馬上回歸呀」、「兩個組合都適合這首歌，這首歌太好聽了」、「想知道那一句男聲是誰唱的」等等。
另外，CLC在今年2月以《Black Dress》回歸後，空白期已經長達9個月，引起粉絲不滿。
圖：IG@cube_clc_official、YouTube Crush on Lai Guanlin、ㅜYouTube official IZ*ONE
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