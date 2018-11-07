IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》原本是CLC的歌曲？！

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CLC唱的《La Vie en Rose》版本也很好听哦！

近日有编舞家将Dancer们跳的《La Vie en Rose》舞蹈影片上传，而这条影片的BGM是CLC唱的Demo版本，歌词部分和IZ*ONE版本的有所不同。 例如Demo开头第一句是「把我穿过的dress染成红色」，衔接了CLC之前发表的《Black Dress》，而在IZ*ONE版的《La Vie en Rose》将这部分修改了。



在今年5月14日，CLC在IG似乎借玫瑰情人节剧透了新歌。



粉丝评论：「方块真的太不给力了」、「想看CLC版本的舞蹈」、「应该在《Black Dress》之后马上回归呀」、「两个组合都适合这首歌，这首歌太好听了」、「想知道那一句男声是谁唱的」等等。



另外，CLC在今年2月以《Black Dress》回归后，空白期已经长达9个月，引起粉丝不满。

图：IG@cube_clc_official、YouTube Crush on Lai Guanlin、ㅜYouTube official IZ*ONE

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