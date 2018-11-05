羅PD又要瘋了！從「宋手指」到「金手」殷志源，「第二林寶堅尼事件」發生了

《新西遊記》總是帶給觀眾們驚喜，還記得第4季中讓宋旻浩一舉成為「宋手指」的「Lamborghini」（藍寶基尼、林寶堅尼）事件嗎？ 他從「初始化」到超級跑車「Lamborghini」都「按到」了！ 讓現場沸騰，只有羅PD傷透腦筋，不停懊悔「寫什麼Lamborghini啊。 」沒想到第6季又發生了此類大事件，主人公換成了殷志源。
以超豪製作費、超大規模為傲的「Amazing Race」遊戲環節再次上演，據說這次會有一件《新西遊記》播出史上價格最高的禮物登場。 李壽根&殷志源、姜虎東&安宰賢、宋旻浩&P.O根據各自的旅行喜好被分在了同一個房間。 這可是李壽根和殷志源第三次因為同一個喜好分在一組，如果上輩子不是夫妻的話怎會有如此的默契？？
「Amazing Race」在風景優美的北海道正式展開，姜虎東和安宰賢幸運地坐上了熟悉當地的韓國司機的車。 而宋旻浩和P.O的司機雖然是日本人，但宋旻浩卻精通日語，雙方溝通毫無障礙。 最慘的就是李壽根和殷志源他們這組，兩人和老么編劇都不會日語，最後只能藉助谷歌地圖前往。
宋旻浩和P.O在第1、2階段的遊戲中都拿了第一名，因為第2階段猜名畫環節輸了的姜虎東和安宰賢被一直是第3名的李壽根&殷志源組反超。 最後的任務就是在體育公園裡玩大象鼻子10圈，並在3秒內完成擊掌，最快完成的隊伍就是最後的勝者。 宋旻浩和P.O第一個抵達目的地，「宋手指」雖然竭盡全力，沒想到隊友P. O不給力，數次失敗之後好不容易拿到了冠軍。 接著就是姜虎東&安宰賢和李壽根&殷志源爭奪亞軍，2次嘗試之後李壽根&殷志源成為了第二名，姜虎東小組墊底。
100張紙條裡有3張寫著林寶堅尼、保時捷等超豪華跑車，最後一名的姜虎東小組抽到了一盒濕紙巾。 第2名的殷志源得到了5張紙條，看到內容的殷志源瞪大了雙眼，因為寫有高價禮物的紙條上標誌著3顆星，也就是說殷志源如同第4季的宋旻浩一樣，抽到了林寶堅尼、保時捷一類的大獎，讓羅PD再一次陷入崩潰狀態，開始擔心製作費。 除此之外，預告篇公開了宋旻浩和P.O也抽到了大獎的模樣，讓觀眾十分期待下一期的內容。
「圖：《新西遊記6》截圖」
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