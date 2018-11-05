罗PD又要疯了！从「宋手指」到「金手」殷志源，「第二林宝坚尼事件」发生了

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《新西游记》总是带给观众们惊喜，还记得第4季中让宋旻浩一举成为「宋手指」的「Lamborghini」（蓝宝基尼、林宝坚尼）事件吗？ 他从「初始化」到超级跑车「Lamborghini」都「按到」了！ 让现场沸腾，只有罗PD伤透脑筋，不停懊悔「写什么Lamborghini啊。 」没想到第6季又发生了此类大事件，主人公换成了殷志源。

以超豪制作费、超大规模为傲的「Amazing Race」游戏环节再次上演，据说这次会有一件《新西游记》播出史上价格最高的礼物登场。 李寿根&殷志源、姜虎东&安宰贤、宋旻浩&P.O根据各自的旅行喜好被分在了同一个房间。 这可是李寿根和殷志源第三次因为同一个喜好分在一组，如果上辈子不是夫妻的话怎会有如此的默契？？

「Amazing Race」在风景优美的北海道正式展开，姜虎东和安宰贤幸运地坐上了熟悉当地的韩国司机的车。 而宋旻浩和P.O的司机虽然是日本人，但宋旻浩却精通日语，双方沟通毫无障碍。 最惨的就是李寿根和殷志源他们这组，两人和老么编剧都不会日语，最后只能藉助谷歌地图前往。

宋旻浩和P.O在第1、2阶段的游戏中都拿了第一名，因为第2阶段猜名画环节输了的姜虎东和安宰贤被一直是第3名的李寿根&殷志源组反超。 最后的任务就是在体育公园里玩大象鼻子10圈，并在3秒内完成击掌，最快完成的队伍就是最后的胜者。 宋旻浩和P.O第一个抵达目的地，「宋手指」虽然竭尽全力，没想到队友P. O不给力，数次失败之后好不容易拿到了冠军。 接著就是姜虎东&安宰贤和李寿根&殷志源争夺亚军，2次尝试之后李寿根&殷志源成为了第二名，姜虎东小组垫底。

100张纸条里有3张写著林宝坚尼、保时捷等超豪华跑车，最后一名的姜虎东小组抽到了一盒湿纸巾。 第2名的殷志源得到了5张纸条，看到内容的殷志源瞪大了双眼，因为写有高价礼物的纸条上标志著3颗星，也就是说殷志源如同第4季的宋旻浩一样，抽到了林宝坚尼、保时捷一类的大奖，让罗PD再一次陷入崩溃状态，开始担心制作费。 除此之外，预告篇公开了宋旻浩和P.O也抽到了大奖的模样，让观众十分期待下一期的内容。

「图：《新西游记6》截图」

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