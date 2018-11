韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘、仙女雙雙再刷新 防彈少年團或無緣Grammy Awards的新人獎!原因竟是歌太多? 《Under Nineteen》的什麼表演讓導師們和MC看得瞠目結舌? 時隔半年多 黃致列有望在 11 月底前回歸! 出道 13 年還是走在很前面!Super Junior 參加墨西哥頒獎典禮 EXO世勳爆料劉在錫人前人後態度不一?! 竟還喊話:繼續保持 超幸運碗粉!Wanna One姜丹尼爾和站姐約定:將邕聖祐帶到站姐前給拍~ 具荷拉事件新發現:前男友竟曾偷拍她! 兩人均已被起訴 《Produce 101》系列又來了 Mnet 確定將再度製播新一季節目! 想跟允浩一樣早上充滿活力嗎?聽這一首歌吧! 《Produce 101》第四季將在明年首播?Mnet方面回應:「新的一季確實正在討論中」

最近在韓國網上引起廣大的網友熱烈討論的一支Youtube影片。

這是2015年時一位網友sake L上傳的一支影片,取名為勞動曲,是將22首Kpop歌曲串在一起並將歌曲速度調快,剪輯而成的一支影片,據說聽這首歌一邊工作,你的工作效能會全開,如果邊聽邊化妝,可以大幅縮短化妝時間。



其中有哪些Kpop歌曲呢?橙子焦糖的《Magic Girl》、2NE1的《I AM THE BEST》、少女時代《I Got A Boy》、SHINee的《Ring Ding Dong》、東方神起、SS501、Super Junior的歌...等,已有網友將所有的歌曲列出來。



底下的網友留言表示,這首完全是為東方神起允浩所量身打造的歌。



也有網友說開車的時候不能聽,因為會超速!



這首歌真的是效率神曲,只聽了幾分鐘,不只心跳加速,打文章的速度也變快許多,推薦給有拖延症的朋友聽。

照片來源: Youtube

