想跟允浩一樣早上充滿活力嗎？聽這一首歌吧！
生活 2018年11月8日 星期四08:15 Chrissy
最近在韓國網上引起廣大的網友熱烈討論的一支Youtube影片。
這是2015年時一位網友sake L上傳的一支影片，取名為勞動曲，是將22首Kpop歌曲串在一起並將歌曲速度調快，剪輯而成的一支影片，據說聽這首歌一邊工作，你的工作效能會全開，如果邊聽邊化妝，可以大幅縮短化妝時間。
其中有哪些Kpop歌曲呢？橙子焦糖的《Magic Girl》、2NE1的《I AM THE BEST》、少女時代《I Got A Boy》、SHINee的《Ring Ding Dong》、東方神起、SS501、Super Junior的歌...等，已有網友將所有的歌曲列出來。
底下的網友留言表示，這首完全是為東方神起允浩所量身打造的歌。
也有網友說開車的時候不能聽，因為會超速！
這首歌真的是效率神曲，只聽了幾分鐘，不只心跳加速，打文章的速度也變快許多，推薦給有拖延症的朋友聽。
照片來源: Youtube
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