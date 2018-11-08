想跟允浩一样早上充满活力吗？听这一首歌吧！

想跟允浩一样早上充满活力吗？听这一首歌吧！

生活   2018年11月8日   星期四08:15   Chrissy  

最近在韩国网上引起广大的网友热烈讨论的一支Youtube影片。

这是2015年时一位网友sake L上传的一支影片，取名为劳动曲，是将22首Kpop歌曲串在一起并将歌曲速度调快，剪辑而成的一支影片，据说听这首歌一边工作，你的工作效能会全开，如果边听边化妆，可以大幅缩短化妆时间。

其中有哪些Kpop歌曲呢？橙子焦糖的《Magic Girl》、2NE1的《I AM THE BEST》、少女时代《I Got A Boy》、SHINee的《Ring Ding Dong》、东方神起、SS501、Super Junior的歌...等，已有网友将所有的歌曲列出来。

底下的网友留言表示，这首完全是为东方神起允浩所量身打造的歌。

也有网友说开车的时候不能听，因为会超速！

这首歌真的是效率神曲，只听了几分钟，不只心跳加速，打文章的速度也变快许多，推荐给有拖延症的朋友听。

照片来源: Youtube

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