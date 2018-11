独自享受这片秋景:景福宫咖啡Project on the road! 《超人回来了》小可爱娜恩发型变迁史:从ELSA到张赫再到PUCCA~每一个都超可爱♥ 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘、仙女双双再刷新 防弹少年团或无缘Grammy Awards的新人奖!原因竟是歌太多? 《Under Nineteen》的什么表演让导师们和MC看得瞠目结舌? 时隔半年多 黄致列有望在 11 月底前回归! 出道 13 年还是走在很前面!Super Junior 参加墨西哥颁奖典礼 EXO世勋爆料刘在锡人前人后态度不一?! 竟还喊话:继续保持 超幸运碗粉!Wanna One姜丹尼尔和站姐约定:将邕圣佑带到站姐前给拍~ 具荷拉事件新发现:前男友竟曾偷拍她! 两人均已被起诉 《Produce 101》系列又来了 Mnet 确定将再度制播新一季节目! 想跟允浩一样早上充满活力吗?听这一首歌吧! 《Produce 101》第四季将在明年首播?Mnet方面回应:「新的一季确实正在讨论中」

最近在韩国网上引起广大的网友热烈讨论的一支Youtube影片。

这是2015年时一位网友sake L上传的一支影片,取名为劳动曲,是将22首Kpop歌曲串在一起并将歌曲速度调快,剪辑而成的一支影片,据说听这首歌一边工作,你的工作效能会全开,如果边听边化妆,可以大幅缩短化妆时间。



其中有哪些Kpop歌曲呢?橙子焦糖的《Magic Girl》、2NE1的《I AM THE BEST》、少女时代《I Got A Boy》、SHINee的《Ring Ding Dong》、东方神起、SS501、Super Junior的歌...等,已有网友将所有的歌曲列出来。



底下的网友留言表示,这首完全是为东方神起允浩所量身打造的歌。



也有网友说开车的时候不能听,因为会超速!



这首歌真的是效率神曲,只听了几分钟,不只心跳加速,打文章的速度也变快许多,推荐给有拖延症的朋友听。

