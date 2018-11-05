【影評】《屍殺帝國》：人類利慾薰心比怪物入侵更可怕
電影 2018年11月5日 星期一08:15 專欄組
過往大部分喪屍電影都是以現代或未來背景出發，今次由曾經憑《屍殺列車》取得出色票房成績的製作公司再次拍攝喪屍電影，特意嘗試將故事設定在朝鮮時代拍出《屍殺帝國》，大玩古裝刀劍劈喪屍。
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其實故事設定本來是有趣的，喪屍入侵在古時可能因為資訊不太流通，容易讓蒙在其中的人物感覺是謠言，加強故事神秘感，而且還加入宮廷權力鬥爭情節，皇城內外危機四伏、充滿威脅，更深層則想表達人類利慾薰心比怪物入侵更可怕。
可惜整部電影空有主題設定，真正要呈現文戲時劇力處理稍遜，只有張東健所飾的兵判金子俊密謀造反的情節較有張力，除了是他能夠演活深藏不露的狼子野心外，還能夠側寫出這號人物身邊不同朝臣的心理，幾乎是官場勾心鬥角和趨炎附勢的寫照。
可是由玄彬飾演的大君所主導的故事線相對失色，部分原因是其演技較為浮誇。此外，雖然這個角色的成長經歷類近熱血皇道漫畫的設定，然而在描寫他面對身邊眾人的態度轉變和尾段重大轉折的處理過於煽情和造作，反而削弱描寫人性道德抉擇之間的反差。
上次製作公司在《屍殺列車》中頗能充份利用不同場景來設計人與喪屍之間的各種搏鬥場面，例如在硤窄車廂中如何迴避和打擊喪屍、在車站如何穿插走位面對來自四面八方的喪屍追迫等。《屍殺帝國》在這方面卻不見有很多特別設計，大部分時間都是拍攝以刀劍砍殺它們，只是有少部分有設計陷阱情節，相比下來在動作場面的心思似乎有所落差。
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