【影评】《尸杀帝国》：人类利欲薰心比怪物入侵更可怕
电影 2018年11月5日 星期一08:15 专栏组
过往大部分丧尸电影都是以现代或未来背景出发，今次由曾经凭《尸杀列车》取得出色票房成绩的制作公司再次拍摄丧尸电影，特意尝试将故事设定在朝鲜时代拍出《尸杀帝国》，大玩古装刀剑劈丧尸。
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其实故事设定本来是有趣的，丧尸入侵在古时可能因为资讯不太流通，容易让蒙在其中的人物感觉是谣言，加强故事神秘感，而且还加入宫廷权力斗争情节，皇城内外危机四伏、充满威胁，更深层则想表达人类利欲薰心比怪物入侵更可怕。
可惜整部电影空有主题设定，真正要呈现文戏时剧力处理稍逊，只有张东健所饰的兵判金子俊密谋造反的情节较有张力，除了是他能够演活深藏不露的狼子野心外，还能够侧写出这号人物身边不同朝臣的心理，几乎是官场勾心斗角和趋炎附势的写照。
可是由玄彬饰演的大君所主导的故事线相对失色，部分原因是其演技较为浮夸。此外，虽然这个角色的成长经历类近热血皇道漫画的设定，然而在描写他面对身边众人的态度转变和尾段重大转折的处理过於煽情和造作，反而削弱描写人性道德抉择之间的反差。
上次制作公司在《尸杀列车》中颇能充份利用不同场景来设计人与丧尸之间的各种搏斗场面，例如在硖窄车厢中如何回避和打击丧尸、在车站如何穿插走位面对来自四面八方的丧尸追迫等。《尸杀帝国》在这方面却不见有很多特别设计，大部分时间都是拍摄以刀剑砍杀它们，只是有少部分有设计陷阱情节，相比下来在动作场面的心思似乎有所落差。
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