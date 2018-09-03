一轉眼都已經4年了，在天堂的你還好嗎？
明星 2018年9月3日 星期一13:38 Rui
女團LADIES' CODE，2014年9月傳來了一個噩夢，這個夢每個人都不想要，因為一場車禍導致兩名成員離世，團隊也就此一蹶不振。
4年前的今日，LADIES’ CODE的經紀人在下雨天行駛速度過快撞上了道路兩側的防護欄，導致成員高恩妃當場死亡，得年21歲，還是一名花季女孩的她就這樣驟然離開了粉絲。
那場車禍中，成員權梨世當場重傷，在接受了數次手術之後於4天後的9月7日夜離開了人世。 當時，LADIES' CODE正在為新專輯《Kiss Kiss》做宣傳，因此她們的突然離世更讓人覺得憂傷。
每一年的9月3日，倖存的成員們都會來為高恩妃掃墓，思念她在世時的點滴，內心總是存著那段幸福的時光。
LADIES' CODE倖存的成員Ashley、昭政和主美曾以三人組形式繼續活動，並于2016年推出過專輯《Strang3r》。
「圖：TD、LADIES’ CODE」
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留言/評論
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我猜現在應該有不少新粉不認識她們吧~
她們在2013年的時候得過gaon chart kpop awards的女子團體新人獎，當時男子團體新人是現在的【世界彈】
如果沒發生那件事，也許可能成為二三線女團吧😣😣
51分前
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