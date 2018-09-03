一转眼都已经4年了，在天堂的你还好吗？
明星 2018年9月3日 星期一13:38 Rui
女团LADIES' CODE，2014年9月传来了一个噩梦，这个梦每个人都不想要，因为一场车祸导致两名成员离世，团队也就此一蹶不振。
4年前的今日，LADIES’ CODE的经纪人在下雨天行驶速度过快撞上了道路两侧的防护栏，导致成员高恩妃当场死亡，得年21岁，还是一名花季女孩的她就这样骤然离开了粉丝。
那场车祸中，成员权梨世当场重伤，在接受了数次手术之后於4天后的9月7日夜离开了人世。 当时，LADIES' CODE正在为新专辑《Kiss Kiss》做宣传，因此她们的突然离世更让人觉得忧伤。
每一年的9月3日，幸存的成员们都会来为高恩妃扫墓，思念她在世时的点滴，内心总是存著那段幸福的时光。
LADIES' CODE幸存的成员Ashley、昭政和主美曾以三人组形式继续活动，并于2016年推出过专辑《Strang3r》。
「图：TD、LADIES’ CODE」
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留言/评论
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我猜現在應該有不少新粉不認識她們吧~
她們在2013年的時候得過gaon chart kpop awards的女子團體新人獎，當時男子團體新人是現在的【世界彈】
如果沒發生那件事，也許可能成為二三線女團吧😣😣
1小时前
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