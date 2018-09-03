《Produce 48》李佳恩爆冷落選　溫暖寫信安慰粉絲「我不會放棄、會繼續努力的」

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比賽期間一次風波也沒發生、始終以實力和努力以對的李佳恩最後卻沒入選 IZ*ONE，面對許多失望傷心的粉絲，佳恩反而溫暖地寫信安慰大家！

佳恩於 2 日分別在個人 SNS 和官方粉絲後援會發表了親筆信，她在給後援會粉絲的信中表示：「一直以來都身為我粉絲的大家等我，總是讓我覺得很抱歉⋯⋯很高興能藉由 Produce 48 這樣再次讓大家看見我，能再次站上舞台、和大家再次相見真的很幸福。那真的真的是讓我充滿感激的舞台！我的感激已經難以只用『感謝』這個詞來表達了。」

「對我而言，那些時光很幸福⋯⋯但想必大家支持著我，也曾過受傷的時候吧⋯⋯？我想在這次拍攝節目的過程裡，你們的心情可能比我難受⋯⋯真的很謝謝你們一直相信我、支持我直到最後。」佳恩寫道：「我總是無法想像你們像我說的每一句話，原來能帶來這麼多的力量。謝謝你們始終支持我，以後我也會不會放棄，會繼續努力的！」

最後佳恩感性地說：「因為各位成為了我的粉絲，我也會努力成為讓大家感到自豪的李佳恩！很謝謝你們，愛你們！！❤」

由於李佳恩爆冷落選的情形和上一季 NU’EST 隊長 JR 很相似，眼看如今 NU’EST W 大為活躍，看完這封信的網友紛紛不捨地表示「就用這股氣勢讓 After School 來了回歸吧」、「佳恩真的表現得很棒了，好像再看妳的表演！」希望 AS 真的有機會重出江湖啊～



（照片來源：Mnet）

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