《Produce 48》李佳恩爆冷落选　温暖写信安慰粉丝「我不会放弃、会继续努力的」

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比赛期间一次风波也没发生、始终以实力和努力以对的李佳恩最后却没入选 IZ*ONE，面对许多失望伤心的粉丝，佳恩反而温暖地写信安慰大家！

佳恩於 2 日分别在个人 SNS 和官方粉丝后援会发表了亲笔信，她在给后援会粉丝的信中表示：「一直以来都身为我粉丝的大家等我，总是让我觉得很抱歉⋯⋯很高兴能藉由 Produce 48 这样再次让大家看见我，能再次站上舞台、和大家再次相见真的很幸福。那真的真的是让我充满感激的舞台！我的感激已经难以只用『感谢』这个词来表达了。」

「对我而言，那些时光很幸福⋯⋯但想必大家支持著我，也曾过受伤的时候吧⋯⋯？我想在这次拍摄节目的过程里，你们的心情可能比我难受⋯⋯真的很谢谢你们一直相信我、支持我直到最后。」佳恩写道：「我总是无法想像你们像我说的每一句话，原来能带来这么多的力量。谢谢你们始终支持我，以后我也会不会放弃，会继续努力的！」

最后佳恩感性地说：「因为各位成为了我的粉丝，我也会努力成为让大家感到自豪的李佳恩！很谢谢你们，爱你们！！❤」

由於李佳恩爆冷落选的情形和上一季 NU’EST 队长 JR 很相似，眼看如今 NU’EST W 大为活跃，看完这封信的网友纷纷不舍地表示「就用这股气势让 After School 来了回归吧」、「佳恩真的表现得很棒了，好像再看你的表演！」希望 AS 真的有机会重出江湖啊～



（照片来源：Mnet）

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