[有片]《婚禮的那一天》金英光記者會上下跪謝罪？導演：“對不起大家”

由金英光與朴寶英合作演出的浪漫初戀愛情電影《婚禮的那一天》，在韓國上映以來短短6天即突破100萬觀影人次，目前人氣依舊持續上漲，在日前的記者會上，金英光一聽見提問卻突然繞到台前跟大家下跪，令大家驚訝又感到好笑。
原來是在開放觀眾自由提問的時候，有人問到劇情相關，電影中的宇延（金英光飾）重新遇見了初戀桓乘熙（朴寶英飾），當時的宇延其實擁有一位溫柔的女友，不過宇延的心依舊只在初戀情人身上……，金英光一聽到此處，立刻起身繞到座位旁向觀眾們下跪，為劇中男主角"對現任女友不公平"的行為道歉，引來全場歡呼，連朴寶英也拍他肩膀示意他快謝罪。
觀眾想請教的是金英光當時演出的心情，接著金英光尷尬地笑了一下，說這樣的演出其實也是導演的安排，而且如果不這樣演出的話，後面的故事該怎麼進行下去？接著金英光就把問題丟給導演，希望由導演來說明。看起來相當直率的導演李錫根，也只好說：“希望大家對劇中的情況能夠諒解，很抱歉。”讓台上的朴寶英也哈哈大笑。
接著朴寶英也表達了自己的意見，沒想到自己的演出讓周圍工作人員妹妹們也非常有共鳴。導演與金英光紛紛提到了劇中男主角因為對女主角有種責任感，又或者是罪惡感，朴寶英似乎持不同意見，三人在台上都各自提出想法，引起了一陣討論，場面可說是相當有趣。
《婚禮的那一天》描述黃宇延（金英光飾）與高中初戀女孩桓乘熙（朴寶英飾），歷經了分離、再度相遇、浪漫交往等，帶你重回初戀的感動，9月14日即將在台灣上映。
照片：車庫娛樂
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究