朴海美老公車禍黑匣子公開：醉酒後再續攤，途中連撞兩車

喝過酒居然還開車前往第三攤！ 黑匣子錄影裡的疾行變道真的太讓人揪心......
本週一（27日）晚，韓國演員朴海美的老公黃敏酒後駕車釀成2死3傷的車禍，當時血液酒精濃度高達0.104%，足以吊銷駕照。 昨晚播出的MBN節目《News Fighter》集中報導了這件事，還公開了當時的汽車黑匣子影片，令人心驚膽戰。
片中可以看到，黃敏的車從第一車道快速轉向駛入第三車道，與停在路邊的25噸貨車發生擦撞後繼續向前，撞上停在前方的作業車才停下來。
據悉，死亡的2人都是朴海美運營的劇團裡的演員，一行人練習音樂劇後一起觀看球賽並喝了酒。 當天是亞運會男子足球1/4決賽，韓國隊加時賽4-3險勝烏茲別克斯坦的結果令他們心存遺憾，一行人在第一攤、第二攤中喝了燒酒和清酒，漫無目的地前往第三攤時，卻沒有叫代駕。
朴海美在這次事件中受到很大打擊，因為過世的2位演員都是她十分用心栽培的弟子，而事故的罪魁又是自己的老公。
接受Channel A節目《Newspaper Story Strike Show+》採訪時，朴海美表示對老公的行為十分氣憤，不求輕罰：「（事故之後）完全不和他見面了，因為我也非常生氣。 他現在腦袋不清楚，據說一直在鬧著說自己該死。 注射鎮靜劑後睡了，醒來又大哭不止。 他現在才知道自己錯了。 我們經常因為喝酒的問題吵架。 平時他會叫代駕，但總有一兩次不叫。 真的要瘋了。 好好受罰，好好謝罪吧。 這就是我的心願。 」
去逝者家屬表示黃敏平時就喜歡硬給人灌酒，「不喝酒會被盯上」。 朴海美也十分心痛：「當時我不在場，強制灌酒真的很不像話，真的該死、該罵。 」
續攤和喝酒都是很有韓國特色的文化，但酒駕帶來的後果也被人詬病不已，節目嘉賓和線民紛紛贊同提高酒駕懲罰標準，讓類似事件更少一些發生。
（圖源：《News Fighter》、《Newspaper Story Strike Show+》節目截圖）
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