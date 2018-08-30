朴海美老公车祸黑匣子公开：醉酒后再续摊，途中连撞两车

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喝过酒居然还开车前往第三摊！ 黑匣子录影里的疾行变道真的太让人揪心......

本周一（27日）晚，韩国演员朴海美的老公黄敏酒后驾车酿成2死3伤的车祸，当时血液酒精浓度高达0.104%，足以吊销驾照。 昨晚播出的MBN节目《News Fighter》集中报导了这件事，还公开了当时的汽车黑匣子影片，令人心惊胆战。

片中可以看到，黄敏的车从第一车道快速转向驶入第三车道，与停在路边的25吨货车发生擦撞后继续向前，撞上停在前方的作业车才停下来。



据悉，死亡的2人都是朴海美运营的剧团里的演员，一行人练习音乐剧后一起观看球赛并喝了酒。 当天是亚运会男子足球1/4决赛，韩国队加时赛4-3险胜乌兹别克斯坦的结果令他们心存遗憾，一行人在第一摊、第二摊中喝了烧酒和清酒，漫无目的地前往第三摊时，却没有叫代驾。

朴海美在这次事件中受到很大打击，因为过世的2位演员都是她十分用心栽培的弟子，而事故的罪魁又是自己的老公。



接受Channel A节目《Newspaper Story Strike Show+》采访时，朴海美表示对老公的行为十分气愤，不求轻罚：「（事故之后）完全不和他见面了，因为我也非常生气。 他现在脑袋不清楚，据说一直在闹著说自己该死。 注射镇静剂后睡了，醒来又大哭不止。 他现在才知道自己错了。 我们经常因为喝酒的问题吵架。 平时他会叫代驾，但总有一两次不叫。 真的要疯了。 好好受罚，好好谢罪吧。 这就是我的心愿。 」



去逝者家属表示黄敏平时就喜欢硬给人灌酒，「不喝酒会被盯上」。 朴海美也十分心痛：「当时我不在场，强制灌酒真的很不像话，真的该死、该骂。 」

续摊和喝酒都是很有韩国特色的文化，但酒驾带来的后果也被人诟病不已，节目嘉宾和线民纷纷赞同提高酒驾惩罚标准，让类似事件更少一些发生。

（图源：《News Fighter》、《Newspaper Story Strike Show+》节目截图）

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