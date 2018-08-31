韓劇 九月新劇 – 古今多元、眼花撩亂

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準備入秋了，若是下半年邊拍邊ON檔的韓劇，大概可以看到銀杏花開的浪漫、唯美畫面了。九月份可以說大爆劇，13部新劇等著上檔，之前找不到劇的劇飯們，這會兒該苦惱追哪部劇了？！

這回上檔的無線、有線有迷你劇、也有週末長劇，同樣有古代、現代，包含懸疑、驚悚、刑偵、奇幻、家庭、浪漫愛情等等都是大家喜愛的類型。回歸的人氣演員，更是大家引領期盼的，有蘇志燮、宋承憲、徐仁國、朴誠雄、崔振赫、金材昱、金東旭、都敬秀等，人氣女演則有南志鉉、庭沼珉、金喜善、宋昰昀、Uie、鄭恩彩、金海淑等等。

因8月中、下旬無線月火、水木或週末劇直播亞運賽事或播出其他節目有停播狀況，後面接檔新劇便會延後，在整理這篇新劇資訊前有幾部劇，電視台尚未發佈上檔日期，有的連維基百科也還沒建立頁面，都是按目前ON檔日期計算暫定的。所以，這回就以月火、水木做分類整理，提供給大家追劇參考。

★ 月火劇（星期一、星期二）▼▼▼

9/10 tvN 《百日的郎君》16集



接檔《一起吃飯吧3：Begins》，由都敬秀、南志鉉主演的古代劇。編劇盧智雪作家、導演李忠載執導。採事前製作方式，劇情描述因受傷失憶的王世子流落民間100天與民間女偵探社長的故事。這部是都敬秀首部升級男1的作品，他的王世子扮相，果然英氣颯爽、俊逸非凡。很期待他和南志鉉的CP表現。

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9/17 or 9/24 JTBC 《Beauty Inside / 愛上變身情人》



接檔《LIFE》，按播出《LIFE》於9/11結局，不知電視台會不會隔週上檔？這部劇改編自韓孝周主演的同名電影，電視劇版本由徐玄振、李民基、李多熙、安宰賢主演。描述每個月有七天會變換面貌的女主角，和有臉盲症的男主角之間，展開一系列獨特的療癒愛情故事。《又，吳海英》導演宋賢旭執導。



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★ 水木劇（星期三、星期四）▼▼▼

9/5 KBS 2TV 《今天的偵探》 32集



原預定八月底上檔，延後一週。由《金科長》李在勳導演與《Wanted》韓智完作家合作，崔丹尼爾、朴恩斌、李智雅主演。講述抓鬼偵探與他充滿霸氣的女助手，在遇到一個可疑的女人後被捲進奇怪的案件中的故事。這組也是新鮮CP組合。

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9/5 MBN 與Drama X 《馬成的喜悅》 12集



由《吸血鬼偵探》金佳藍導演執導、《很愛很愛妳》崔智妍作家合作，崔振赫、宋昰昀、Hoya主演。劇情是講患有灰姑娘記憶障礙的天才醫生，某天突然產生荒唐的記憶，並與一名過氣的女演員墜入愛河的搞笑愛情喜劇。

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9/12 OCN 《客：The Guest》16集



這部是OCN首部經典水木劇， 由《Black》、《Voice》金弘善導演執導與《Entourage》徐載元、權素拉2位作家合作，以真正韓式薩滿驅魔和巫術為題材，描述靈媒、司祭和警察與利用靈異力量的犯罪團體互相較量的故事。金材昱、金東旭、鄭恩彩主演。這部劇最引人關注的，大概是金材昱、金東旭繼《咖啡王子1號店》多年後的再度合作，倆人早已脫去青澀模樣，而是充滿熟男魅力的人氣演員了。

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9/26 MBC 《我身後的陶斯》 集數未定



接檔《時間，》由蘇志燮及鄭仁仙、孫浩俊、朴世美主演，《購物王路易》的吳智英作家執筆，《來了！張寶利》、《自體發光辦公室》的朴尚勳導演執導。講述有些固執的大媽和神秘的鄰家男人之間的愛情浪漫喜劇。「陶斯」便是男主蘇志燮所飾任情報員時的代號。這部劇遠赴波蘭華沙出外景，有關注蘇大叔的劇飯應該收了很多花絮帥照。

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9/26 tvN 《從天而降的一億顆星》16集



接檔《認識的妻子》，翻拍經典日劇《從天而降的億萬顆星星》。由甫退伍的徐仁國搭檔庭沼珉，由作家徐惠珍執筆改編，導演柳濟元執導。描述從小失散、又失憶的兄妹未認出對方而相愛的虐心愛情故事，是悲劇結局。當年被木村大神和深津繪里催了不少淚，而木村大神的印象深入日劇飯的心，就看劇本和徐仁國能否讓大家忘記木村大神的形象了？

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★ 金土劇（星期五、星期六）▼▼▼

9/28（暫） JTBC《第3種魅力》16集



按《我的ID是江南美女》播出至9/15，暫定上檔日期。本劇由徐康俊、李絮、梁東根、李允智主演。由《浪漫滿屋》、《製作人們》表民秀導演、《三色幻想－生動戀愛》朴恩英、朴熙權作家合作。描寫一對男女彼此被對方並不突出、但在自己眼中閃耀的第三魅力所吸引而陷入愛河的愛情故事。徐康俊在《你也是人類嗎？》看到他的演技實力，自然也會多所關注這部劇了。

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★ 週末劇（星期六、星期日 ）→→→→→→→→→

9/15 KBS 2TV 《我唯一的守護者》50集



接檔《一起生活吧》，由崔秀宗、U-ie、李章宇、尹真伊主演。《內衣少女時代》洪碩九導演執導、《吹吧，美風啊》金始慶作家合作。講述女主的爸爸在28年後突然出現後，人生出現巨大的改變和與一直隱藏真實面貌的爸爸之間的故事。

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9/22（暫） SBS 《Ms. Ma, 復仇的女神》 40集



接檔《如果是她的話》，也是因官方未發確定訊息，按《如果是她的話》播出日期計算該於9/15結束，以電視台宣佈正確上檔日期。金侖珍、鄭雄仁、高聖熙主演。由《醜八怪警報》、《Happy Sisters》閔延洪導演與《異鄉人醫生》的朴進宇作家合作打造。改編自知名英國推理小說家阿嘉莎•克莉絲蒂《復仇的女神》的作品，講述背負著殺害女兒冤名的女人Ms. Ma發揮其敏銳的推理能力揭開真相的故事。

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9/29 （暫） tvN 《Nine Room》 集數不明



接檔《陽光先生》，按集數播出計算，《陽光先生》該於9/23大結局，不知電視台會隔週或順著上檔？便暫以9/29定。這劇由金喜善、金海淑、金英光，3金主演，《生意之神－客主2015》作家鄭成熙執筆，《為純情著迷》、《高品格單戀》導演池英洙執導。講述監獄中的死囚和為了追求成功，即使違法行為也不折手段的女律師交換靈魂，以及掌握命運之鑰的男人之間的奇幻故事。

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9/29 OCN 《Player》16集



接檔《Voice2》，由宋承憲、鄭秀晶、李施彥、太元碩聯手主演。作家申載亨執筆、高再賢執導。描述由天才騙子、駭客高手、賽車選手、及天生打手組成四人幫，找回藏匿的違法財產回饋社會的故事。看預告頗有好萊塢緊張動作片的FU。

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原定9月 MBC 《我的愛情治癒記》 50集



接檔長劇《富家公子》，但因直播賽事及電影有停播，可能延到10月初上檔，也就寫到最後面。本劇由延政勛、蘇有珍主演。金成龍執導、元允玉作家執筆。講述一個運氣不好的女人成功的故事。20180829

P.S這篇9月份新韓劇資訊刊出後，或者會有新訊息，請以電視台發佈為主。

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