韩剧 九月新剧 – 古今多元、眼花撩乱

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准备入秋了，若是下半年边拍边ON档的韩剧，大概可以看到银杏花开的浪漫、唯美画面了。九月份可以说大爆剧，13部新剧等著上档，之前找不到剧的剧饭们，这会儿该苦恼追哪部剧了？！

这回上档的无线、有线有迷你剧、也有周末长剧，同样有古代、现代，包含悬疑、惊悚、刑侦、奇幻、家庭、浪漫爱情等等都是大家喜爱的类型。回归的人气演员，更是大家引领期盼的，有苏志燮、宋承宪、徐仁国、朴诚雄、崔振赫、金材昱、金东旭、都敬秀等，人气女演则有南志铉、庭沼珉、金喜善、宋昰昀、Uie、郑恩彩、金海淑等等。

因8月中、下旬无线月火、水木或周末剧直播亚运赛事或播出其他节目有停播状况，后面接档新剧便会延后，在整理这篇新剧资讯前有几部剧，电视台尚未发布上档日期，有的连维基百科也还没建立页面，都是按目前ON档日期计算暂定的。所以，这回就以月火、水木做分类整理，提供给大家追剧参考。

★ 月火剧（星期一、星期二）▼▼▼

9/10 tvN 《百日的郎君》16集



接档《一起吃饭吧3：Begins》，由都敬秀、南志铉主演的古代剧。编剧卢智雪作家、导演李忠载执导。采事前制作方式，剧情描述因受伤失忆的王世子流落民间100天与民间女侦探社长的故事。这部是都敬秀首部升级男1的作品，他的王世子扮相，果然英气飒爽、俊逸非凡。很期待他和南志铉的CP表现。

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9/17 or 9/24 JTBC 《Beauty Inside / 爱上变身情人》



接档《LIFE》，按播出《LIFE》於9/11结局，不知电视台会不会隔周上档？这部剧改编自韩孝周主演的同名电影，电视剧版本由徐玄振、李民基、李多熙、安宰贤主演。描述每个月有七天会变换面貌的女主角，和有脸盲症的男主角之间，展开一系列独特的疗愈爱情故事。《又，吴海英》导演宋贤旭执导。



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★ 水木剧（星期三、星期四）▼▼▼

9/5 KBS 2TV 《今天的侦探》 32集



原预定八月底上档，延后一周。由《金科长》李在勋导演与《Wanted》韩智完作家合作，崔丹尼尔、朴恩斌、李智雅主演。讲述抓鬼侦探与他充满霸气的女助手，在遇到一个可疑的女人后被卷进奇怪的案件中的故事。这组也是新鲜CP组合。

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9/5 MBN 与Drama X 《马成的喜悦》 12集



由《吸血鬼侦探》金佳蓝导演执导、《很爱很爱你》崔智妍作家合作，崔振赫、宋昰昀、Hoya主演。剧情是讲患有灰姑娘记忆障碍的天才医生，某天突然产生荒唐的记忆，并与一名过气的女演员坠入爱河的搞笑爱情喜剧。

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9/12 OCN 《客：The Guest》16集



这部是OCN首部经典水木剧， 由《Black》、《Voice》金弘善导演执导与《Entourage》徐载元、权素拉2位作家合作，以真正韩式萨满驱魔和巫术为题材，描述灵媒、司祭和警察与利用灵异力量的犯罪团体互相较量的故事。金材昱、金东旭、郑恩彩主演。这部剧最引人关注的，大概是金材昱、金东旭继《咖啡王子1号店》多年后的再度合作，俩人早已脱去青涩模样，而是充满熟男魅力的人气演员了。

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9/26 MBC 《我身后的陶斯》 集数未定



接档《时间，》由苏志燮及郑仁仙、孙浩俊、朴世美主演，《购物王路易》的吴智英作家执笔，《来了！张宝利》、《自体发光办公室》的朴尚勋导演执导。讲述有些固执的大妈和神秘的邻家男人之间的爱情浪漫喜剧。「陶斯」便是男主苏志燮所饰任情报员时的代号。这部剧远赴波兰华沙出外景，有关注苏大叔的剧饭应该收了很多花絮帅照。

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9/26 tvN 《从天而降的一亿颗星》16集



接档《认识的妻子》，翻拍经典日剧《从天而降的亿万颗星星》。由甫退伍的徐仁国搭档庭沼珉，由作家徐惠珍执笔改编，导演柳济元执导。描述从小失散、又失忆的兄妹未认出对方而相爱的虐心爱情故事，是悲剧结局。当年被木村大神和深津绘里催了不少泪，而木村大神的印象深入日剧饭的心，就看剧本和徐仁国能否让大家忘记木村大神的形象了？

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★ 金土剧（星期五、星期六）▼▼▼

9/28（暂） JTBC《第3种魅力》16集



按《我的ID是江南美女》播出至9/15，暂定上档日期。本剧由徐康俊、李絮、梁东根、李允智主演。由《浪漫满屋》、《制作人们》表民秀导演、《三色幻想－生动恋爱》朴恩英、朴熙权作家合作。描写一对男女彼此被对方并不突出、但在自己眼中闪耀的第三魅力所吸引而陷入爱河的爱情故事。徐康俊在《你也是人类吗？》看到他的演技实力，自然也会多所关注这部剧了。

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★ 周末剧（星期六、星期日 ）→→→→→→→→→

9/15 KBS 2TV 《我唯一的守护者》50集



接档《一起生活吧》，由崔秀宗、U-ie、李章宇、尹真伊主演。《内衣少女时代》洪硕九导演执导、《吹吧，美风啊》金始庆作家合作。讲述女主的爸爸在28年后突然出现后，人生出现巨大的改变和与一直隐藏真实面貌的爸爸之间的故事。

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9/22（暂） SBS 《Ms. Ma, 复仇的女神》 40集



接档《如果是她的话》，也是因官方未发确定讯息，按《如果是她的话》播出日期计算该於9/15结束，以电视台宣布正确上档日期。金仑珍、郑雄仁、高圣熙主演。由《丑八怪警报》、《Happy Sisters》闵延洪导演与《异乡人医生》的朴进宇作家合作打造。改编自知名英国推理小说家阿嘉莎•克莉丝蒂《复仇的女神》的作品，讲述背负著杀害女儿冤名的女人Ms. Ma发挥其敏锐的推理能力揭开真相的故事。

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9/29 （暂） tvN 《Nine Room》 集数不明



接档《阳光先生》，按集数播出计算，《阳光先生》该於9/23大结局，不知电视台会隔周或顺著上档？便暂以9/29定。这剧由金喜善、金海淑、金英光，3金主演，《生意之神－客主2015》作家郑成熙执笔，《为纯情著迷》、《高品格单恋》导演池英洙执导。讲述监狱中的死囚和为了追求成功，即使违法行为也不折手段的女律师交换灵魂，以及掌握命运之钥的男人之间的奇幻故事。

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9/29 OCN 《Player》16集



接档《Voice2》，由宋承宪、郑秀晶、李施彦、太元硕联手主演。作家申载亨执笔、高再贤执导。描述由天才骗子、骇客高手、赛车选手、及天生打手组成四人帮，找回藏匿的违法财产回馈社会的故事。看预告颇有好莱坞紧张动作片的FU。

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原定9月 MBC 《我的爱情治愈记》 50集



接档长剧《富家公子》，但因直播赛事及电影有停播，可能延到10月初上档，也就写到最后面。本剧由延政勋、苏有珍主演。金成龙执导、元允玉作家执笔。讲述一个运气不好的女人成功的故事。20180829

P.S这篇9月份新韩剧资讯刊出后，或者会有新讯息，请以电视台发布为主。

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