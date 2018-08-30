韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況– 30/17、LIFE 再刷新高

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這週（8/27、8/28）無線的《雖然30但仍17》、有線的《LIFE》、《一起吃飯吧3：Begins》再刷自身收視新高。

8/27無線月火劇《雖然30但仍17》、《生死決斷羅曼史》皆因亞運賽事停播，讓《Lovely Horribly / 可愛又可怕的他》以5.4%~6.2% 首次刷收視新高。

8/28復播的《雖然30但仍17》一舉以 9.8%~10.8% 的好佳績再度刷新收視記錄。



《Lovely Horribly / 可愛又可怕的他》居然直接滑落到 4.0%~4.4%，



《生死決斷羅曼史》收視不見起色，仍以 2.2% 墊底。



有線的高專醫療職場權鬥劇《LIFE》分別以 4.532%、5.310% 再次寫下自身新高記錄。



《一起吃飯吧3：Begins》不知是不是受尹斗俊入伍影響，先以 2.722%下滑，再回升3.239% 最高收視數字，圓滿大結局。



下個月接檔的是由D.O都敬秀、南志鉉主演的古代戲《百日郎君》，這部是都敬秀首次掛男主的戲，飾演流落民間100天的失憶王世子。向來只要演過王世子的男演都會爆紅，而都敬秀之前不論電影、或電視劇的配角戲，都展露了很強的演繹實力，挺期待他的王世子演出。20180829

#希望下週30/17不再停播

#《Lovely Horribly / 可愛又可怕的他》停在空中椅子有大法師的FU

#沒想到曹承佑想保護醫生們，可惜李棟旭下週的手術刀揮錯人，換掉曹社長還會有下一個社長

#祝尹斗俊軍旅平安、早去早回，再來一檔《一起吃飯吧4》

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