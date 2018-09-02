首爾大公園驚現碎屍震驚全韓，嫌疑犯被抓坦白：死者嫌招待小姐太醜威脅報警

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去韓國旅遊過的你聽說過首爾大公園嗎？ 位於京畿道果川的首爾大公園是韓國著名的主題公園，內有動物園、植物園、首爾樂園、可以感受近現代美術的流行趨勢的國立現代美術館等設施，誰也沒想過會有一天在這樣一個風景秀美的地方挖出殘屍。

8月19日，首爾大公園的工作人員在園區內的灌木叢裡發現用塑膠袋包裹的可疑物品，打開後發現竟然是屍塊！ 抵達現場的警方隨後又在附近發現另一包屍塊。 目前警方已經透過指紋認證系統查明死者身分。

警方透露，屍體的膝蓋以下已經被切斷，頭顱也切下後裝在了黑色塑膠袋中，殺人分屍手段極為殘忍。 警方表示，雖然屍體雖然還未白骨化，但已經嚴重腐爛。 屍塊被發現時仍穿著衣物。 警方透過指紋認證系統查出死者為一名50多歲男性。

經過警方連日來的努力，最終抓獲犯罪嫌疑人、34歲的卞某，他被首爾大公園附近的監控拍到形跡可疑，並從後車廂拖出兩包垃圾袋，將之遺棄灌木叢邊。

卞某是京畿道安養市一間KTV的老闆。 8月10日淩晨，醉酒的死者來到卞某經營的KTV消費，當時卞某為他安排了接待小姐，但可能因為接待小姐長相不佳，死者提出換人，否則就要向警方舉報KTV違法聘用接待小姐。 雙方言語有些過激，兩人大吵一架，憤怒的卞某最終用水果刀殺死了對方，直到天亮，卞某決定棄屍。

警方稱，在殺人分屍後，卞某這十幾天一直隱藏在KTV裡生活，直到8月21日開車前往忠清南道瑞山市兜風被逮。

「圖：首爾觀光公社、NAVER、聯合新聞截圖」

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