首尔大公园惊现碎尸震惊全韩，嫌疑犯被抓坦白：死者嫌招待小姐太丑威胁报警

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去韩国旅游过的你听说过首尔大公园吗？ 位於京畿道果川的首尔大公园是韩国著名的主题公园，内有动物园、植物园、首尔乐园、可以感受近现代美术的流行趋势的国立现代美术馆等设施，谁也没想过会有一天在这样一个风景秀美的地方挖出残尸。

8月19日，首尔大公园的工作人员在园区内的灌木丛里发现用塑胶袋包裹的可疑物品，打开后发现竟然是尸块！ 抵达现场的警方随后又在附近发现另一包尸块。 目前警方已经透过指纹认证系统查明死者身分。

警方透露，尸体的膝盖以下已经被切断，头颅也切下后装在了黑色塑胶袋中，杀人分尸手段极为残忍。 警方表示，虽然尸体虽然还未白骨化，但已经严重腐烂。 尸块被发现时仍穿著衣物。 警方透过指纹认证系统查出死者为一名50多岁男性。

经过警方连日来的努力，最终抓获犯罪嫌疑人、34岁的卞某，他被首尔大公园附近的监控拍到形迹可疑，并从后车厢拖出两包垃圾袋，将之遗弃灌木丛边。

卞某是京畿道安养市一间KTV的老板。 8月10日淩晨，醉酒的死者来到卞某经营的KTV消费，当时卞某为他安排了接待小姐，但可能因为接待小姐长相不佳，死者提出换人，否则就要向警方举报KTV违法聘用接待小姐。 双方言语有些过激，两人大吵一架，愤怒的卞某最终用水果刀杀死了对方，直到天亮，卞某决定弃尸。

警方称，在杀人分尸后，卞某这十几天一直隐藏在KTV里生活，直到8月21日开车前往忠清南道瑞山市兜风被逮。

「图：首尔观光公社、NAVER、联合新闻截图」

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