屍潮仍未退！《屍殺列車》出品公司乘勝狙擊：全新喪屍電影《屍殺帝國》確定11月1日在香港上映
電影 2018年8月29日 星期三12:30 韓星網
「香港影史上最賣座亞洲電影」《屍殺列車》前年香港狂收6800萬，韓國票房收入約6億港元，觀影人次超過1150萬人次。喪屍熱潮蔓延全球，無遠弗屆。同一爆紅出品公司今年再接再厲，炮製全新喪屍題材電影《屍殺帝國》，更大卡士更大陣仗，邀得兩大鉅星玄彬及張東健首度合作，將朝鮮時期不可思議的喪屍傳奇搬上大銀幕。
（韓譯：《猖獗》；台譯：《屍落之城》）
份屬老友的兩大「男神」玄彬及張東健過往曾多度傳出合作，但一直只聞樓梯響，接過多部電影合演邀請後，二人最終選來《屍殺帝國》這部嶄新概念的大製作以雙男主角身份首度合作。二人在《屍》片中分飾「朝鮮王子」及「兵部重臣」，為決戰喪屍霸氣聯手真拳實打，引爆最激烈屍殺，勢必成為本年度最令人期待的韓片之一。
香港發行商巴福斯於今日公開影迷期待已久的前導預告及海報，預告當中，除了玄彬及張東健兩大主要角色一一揭曉之外，更看到二人舞刀弄劍上場的英姿，由浩瀚城市的認真製作到動作場面都令人眼前一亮。尤其玄彬與張東健對峙一刻，輕輕一句「今晚我們顛覆世界！」展開緊張的對決場面，再度展現兩大型男的演技與個人魅力，難怪不少網民已經由劇照曝光開始直呼超期待劇情發展！
而海報上朝鮮宮廷氣勢磅礡，再配上精緻的華麗戲服，單看全副武裝造型的震撼程度更勝《屍殺列車》！電影的豐富時代背景勢必突破以往喪屍電影的人物設定，解開人性善惡，帶給觀眾嶄新的劇情體驗，絕對集官能刺激、娛樂性和情感觸動於一身。
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